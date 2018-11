Das sind die schönsten Adventskalender

Im 19. Jahrhundert reichte für einen Adventskalender noch ein Stück Kreide. An eine Wand wurden 24 Striche gemacht und die Kinder durften jeden Tag einen abwischen. Es folgten bunte Bilder, die auf nummerierte Felder geklebt wurden. Diese wurden dann von Türchen zum Öffnen abgelöst. Anfangs befanden sich Bilder dahinter, später gab es Schokolade. Aus der bescheidenen Weihnachtsvorfreude für Kinder ist mittlerweile ein Millionen Euro schwerer Markt geworden.

Wer gesund und ausgewogen naschen möchte, kann auf 24 körnige Überraschungen zugreifen. Müsliriegel, Bio-Porridge, Müsli und Bio-Tee finden sich hinter diesen Türchen. Je nach Ausstattung variieren die Preise von Müsli-, Bio-Porridge- und Deluxe-Adventskalender von 49,90 Euro bis 139,90 Euro. Zu bestellen unter: mymuesli.com. Foto: Mymuesli.com

Der Klassiker darf nicht fehlen: Adventskalender mit Pralinen von Sawade. Bestellung unter: sawade.berlin. Foto: Reto Klar

Mit einem Erotikkalender kann das Fest der Liebe noch sinnlicher gestaltet werden. Für 6,99 Euro gibt es beim Adventskalender „24 Shades of Advent“ zahlreiche Ideen für gemeinsame Stunden. Der Amorelie-Adventskalender Classic liefert für 129,90 Euro Sexspielzeug. Auch enthalten ist ein zweisprachiges Lifestyle-Magazin sowie eine App mit Inspirationen rund um das Liebespiel: amorelie.de. Foto: Amorelie

Schrauber und Bastler finden hinter den Türchen allerlei nützliche kleine Handwerksgeräte und Zubehör für den täglichen Bastelbedarf. Es gibt die Adventskalender in verschiedenen Ausführungen und Preisen bis hin zur Luxusausführung für 320,45 Euro von der Firma Wiha. Foto: Wiha

Mit dem Star-Wars-Kalender von Lego können Kinder von sechs bis 14 Jahren durch die Galaxie reisen. Inhalt: Figuren, Spielmatte und Zubehör für 29,99 Euro, bei shop.lego.com. Foto: LEGO



„11 Weihnachtsmänner müsst ihr sein!“, heißt die Überraschungsdose für 8,50 Euro bei Amazon. Es gibt 24 Kärtchen mit Kuriositäten, witzigen Texten und Zitaten rund um den Fußball. Foto: Hertha BSC

Ab einer Spende von 24 Euro kann der „24 Gute Taten“-Adventskalender unter www.24-gute-taten.de bestellt werden. Es kann online auch mehr gespendet werden. Hinter jedem Türchen steckt ein anderes Hilfsprojekt, das mit wenigen Sätzen vorgestellt wird. Mit der Spende werden Menschen, Tier- und Umweltschutzaktionen unterstützt. Das Team von „24 gute Taten e. V.“ sucht mit großer Sorgfalt Projekte aus verschiedensten Bereichen aus, die dann Spendengelder erhalten. Der Kalender kann auch mit Grußkarte für Familie, Freunde und Bekannte bestellt werden. Foto: 24guteTaten e.V.

Ein Bausatz der legendären Rolleiflex-Kamera verbirgt sich im Adventskalender für 26,99 Euro. Täglich gibt es Anleitungen und Teile für den Bau. Empfohlen ab 14 Jahren. Verkauf und Versand: Amazon, Retro-Kamera. Foto: Amazon

Die Kosmetik- und Parfümeriekette Douglas bringt mit einer ganzen Reihe von Adventskalendern Pflegeprodukte und verschiedene Düfte in die Vorweihnachtszeit. Preise von 24,95 Euro bis 280 Euro für einen Adventskalender von Yves Saint Laurent. In den Filialen oder im Internet unter: douglas.de. Foto: Douglas

In diesem Bier-Kalender warten 24 ausgefallenen Craft-Beer-Spezialitäten. Die Craft-Beer-Edition von Kalea kostet 69,99 Euro und ist erhältlich bei Amazon. Foto: Kalea



Die Firma Hill’s Science Plan bietet einen Adventskalender für erwachsene und ältere Katzen an – Kosten: 17,99 Euro. Der Stubentiger kann sich bis Heiligabend auf 24 Portionen Nassfutter mit Huhn, Rind und Seefisch freuen. Je nach Anbieter zwischen 14,99 Euro und 19,99 Euro. Foto: Hill´s Science Plan



Und die Kundschaft für aufwendig verpackte Adventskalender wächst. Längst sind sie nicht nur für Kinder ein Highlight in der Vorweihnachtszeit, auch Erwachsene wollen Türchen öffnen. Und so wurden die süßen Überraschungen von Parfüm, Werkzeug oder Erotikartikeln abgelöst. Es gibt kaum eine Branche, die ihre Produkte vor dem Fest nicht in Adventskalendern verpackt.

Die Industrie produziert für nahezu jede Zielgruppe. Angler werden mit Blinkern überrascht, Gintrinker mitausgefallenen Marken und Hobbyköche mit erlesenen Gewürzen. Laut Marktforschungsinstitut IRI ist der Verkauf von Adventskalendern auch wertmäßig stark gestiegen: von 75 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 90 Millionen Euro im Jahr 2016. Man erwarte eine Umsatzsteigerung, die sich der 100-Millionen-Euro-Marke nähert, heißt es. Wir zeigen eine Auswahl von Adventskalendern.

Mehr zum Thema:

Adventskalender-Alternativen: Wurst, Bier und Sexspielzeug

Werden Sie Teil des Kulinarischen Adventskalenders

Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Berlin