Senat und BVG lehnen Zugangssperren an U-Bahnhöfen ab

Berlin. Sollen im Berliner Nahverkehr künftig Zugangssperren dafür sorgen, dass Fahrgäste nur noch mit bezahltem Ticket fahren können? Wie berichtet, hatte die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus diese nicht ganz neue Forderung in ihrem aktuellen Verkehrskonzept wiederbelebt. Der verkehrspolitische Vorstoß sorgte am Mittwoch für eine große Resonanz unter den Lesern der Berliner Morgenpost. Die Meinungen waren dabei durchaus geteilt.

So schreibt etwa Eckbert Dähn auf der Facebook-Seite der Berliner Morgenpost: „Funktioniert auch in Dubai, Singapur und vielen anderen Städten auf der Welt. Dann eine aufladbare Plastikcard, bei der entfernungsabhängig abgebucht wird. Also einchecken beim Betreten des Bahnhofs, auschecken beim Verlassen, das Gleiche dann auch bei Bussen und der S-Bahn. Alles ganz einfach, funktioniert weltweit; nur in der ‚Digital-Hauptstadt Berlin‘ nicht.“ Auch „Andy“ gewinnt in seinem Facebook-Kommentar dem aktuellen verkehrspoltischen Vorstoß der Berliner CDU viel Positives ab: „Entfallen Kontrolleure. Weniger Personalkosten, günstigere Tickets. Berlin ist gefühlt die einzige Stadt, in der es noch keine Schleusen gibt.“ Und Daniela Matzke schreibt: „Ich hab das Pariser System kennen- und lieben gelernt. Warum nicht mal was Gutes übernehmen?“

Rollstuhlfahrer fürchten, dass sie draußen bleiben müssen

Ganz anders dagegen die Meinung von Lidija Maduna Piknjac: „Neeein ... Bitte nicht!!! Die Pariser U-Bahn ist ein Albtraum!“ Und Martin Waßmann warnt: „Das wird ein Chaos. Unsere U-Bahnhöfe sind in den Eingangsbereichen anders gebaut als die in Paris oder London.“ Auch Christian Hauer ist strikt gegen Einlassschranken an den Bahnhöfen. Er schreibt: „Ich mit Rollstuhl bleibe draußen. Wo es immer noch nicht barrierefreie Haltepunkte gibt. Große Klasse.“ Ganz fatalistisch sieht das Sabina Schmidt: „Dadurch kommt die Bahn auch nicht pünktlicher.“

Die Forderung nach Einführung „geschlossener Systeme“, also nach Sperren an den Stationseingängen, ist im neuen Verkehrskonzept der Berliner CDU-Fraktion einer von mehreren Punkten, mit denen die Christdemokraten den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der wachsenden Stadt attraktiver machen wollen. „Je sicherer die öffentlichen Verkehrsmittel, desto attraktiver sind sie auch. Nur Kunden, die sich sicher fühlen, bleiben dem ÖPNV auch auf Dauer erhalten oder steigen auf ihn um“, heißt es in dem 47-seitigen Konzept, dass die Fraktion zu Wochenbeginn unter dem Titel „Fair. Mobil. Miteinander. Für die ganze Stadt“ veröffentlicht hat.

Als weiteres Ziel wird eine faire Behandlung aller Fahrgäste genannt. „Nur der, der den Fahrpreis entrichtet, soll Zugang zu den Verkehrsmitteln bekommen“, schreiben die Autoren des CDU-Konzepts. Den beiden größten Nahverkehrsanbietern der Stadt, den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der S-Bahn Berlin GmbH, entgehen durch Schwarzfahrer jährlich Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe. Die Unternehmen versuchen die Schwarzfahrerquote, die momentan zwischen drei und vier Prozent liegt, mit einem sehr hohen Kontrollaufwand einzudämmen – zuletzt mit wachsendem Erfolg.

Berliner Senat und BVG sprechen sich gegen Aufbau aus

Der Berliner Senat und die BVG sprechen sich klar gegen den Aufbau von Zugangskontrollen nach Pariser oder Londoner Vorbild aus. „Aus unserer Sicht sind Zugangssperren keine ernsthafte Option für die BVG“, sagte Jan Thomsen, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne). Dafür gebe es „mehrere triftige Gründe“. So sei die Berliner U-Bahn in großen Teilen ein vergleichsweise altes System. „Auf den älteren Bahnhöfen gibt es meistens schlicht keine geeigneten Aufstellräume für leistungsfähige Sperren – zum Beispiel Französische Straße und viele andere“, so Thomsen. Viele Bahnhöfe hätten Zugänge aus der Straßenmitte direkt auf den Bahnsteig ohne Zwischenebene, häufig gebe es zusätzliche Aufzüge vom Gehweg auf den Bahnsteig. Ein Sperrsystem ergebe aber nur dann Sinn, wenn es komplett geschlossen sei.

Der Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung macht auch Sicherheitsbedenken geltend: „Sperren sind in Notfalllagen, etwa bei Bränden, hochproblematisch, weil sie erst geöffnet werden müssen, um Fluchten zu ermöglichen.“ In umgekehrter Richtung würden Sperren bei hohem Fahrgastaufkommen zum Flaschenhals. Auch bräuchten Rollstuhlfahrer sowie Menschen mit Fahrrädern, Kinderwagen oder Rollatoren eigene Zugangsmöglichkeiten, die in Berlin baulich nicht überall möglich seien. Das Schwarzfahren könne auch durch Sperren nicht komplett unmöglich gemacht werden. „Sperren sind überwindbar und werden überwunden. Übrigens auch von Personen, die das Sicherheitsgefühl anderer Fahrgäste beeinträchtigen“, so Thomsen.

Ein klares Nein kommt auch von der landeseigenen BVG. Sperranlagen in allen 173 U-Bahnhöfe einzubauen sei nicht zuletzt wegen der beengten Platzverhältnisse und dem Denkmalschutz, unter dem viele Stationen stehen, „extrem teuer“. „Wir reden da von mehr als einer Milliarde Euro“, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz. Diese enorme Summe sei an anderer Stelle, etwa in neue Fahrzeuge oder zusätzlichen Aufzügen, besser investiert, sagte Reetz. Die BVG verweist auch auf das Ziel, dass der Nahverkehr möglichst ohne Barrieren sein soll, damit möglichst viele Menschen ihn auch nutzen können. „Zugangssperren sind das Gegenteil davon“, sagte sie.

Fahrgastverband sieht CDU-Vorstoß kritisch

Auch der Berliner Fahrgastverband Igeb kann dem CDU-Vorstoß nichts abgewinnen. Es sei eine Illusion, damit das Schwarzfahrer-Problem lösen zu können. „Wie man die Sperren überwindet, kann man sich in Paris täglich anschauen“, sagte Igeb-Sprecher Jens Wieseke. Sowohl in der Pariser Hauptstadt als auch in London und anderswo seien an den Bahnhofseingängen „Heerscharen von Mitarbeitern“ im Einsatz, um die Sperren zu überwachen. Sein Fazit zu den Schranken: „Sie bringen nichts und würden Hunderte von Millionen kosten, die wir dringend woanders brauchen.“

