Berlin kauft für bis zu 3,2 Milliarden Euro neue S-Bahnen

Berlin kauft zum ersten Mal neue S-Bahnen. Das Land will bis 2033 1380 Wagen für bis zu 3,2 Milliarden Euro erwerben. Indem der Senat einen eigenen Fuhrpark aufbaut, will er bei der Ausschreibung des S-Bahnbetriebs auf der Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien unabhängiger werden von der Deutschen Bahn, deren Tochterunternehmen S-Bahn-Berlin GmbH seit Jahrzehnten die S-Bahnstrecken befährt und zuletzt die Ausschreibung für den Betrieb auf der Ringbahn gewonnen hatte.

„Das neue Vergabekonzept für zwei Drittel des Gesamtnetzes sichert einen wirksamen, fairen Wettbewerb für Hersteller und Betreiber, der die Qualität erhöht und die Kosten senkt“; sagte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) nach der Senatsentscheidung. Am Dienstag legte der rot-rot-grüne Senat auch die erste Rate für den Kauf der S-Bahnen in den Sparstrumpf. Aus dem Nachtragshaushalt für 2018/19 werden 300 Millionen Euro für diese Zweck reserviert. In den kommenden Jahren sollen die Zahlungsflüsse so geregelt werden, dass Berlin mit maximal 280 Millionen Euro jährlich belastet wird. Insgesamt, so heißt es aus Senatskreisen, sei diese Lösung günstiger für Berlin, weil man als Land günstigere Finanzierungskonditionen als Unternehmen bekäme und außerdem keine Rendite auf das eingesetzte Kapital erwartet wird. Diese Renditeerwartung liege bei der Deutschen bahn bei mindestens acht Prozent, hieß es.

Noch im November soll die Branche in einer Vorabinformation im EU-Amtsblatt über die Absichten des Großkunden Berlins in Kenntnis gesetzt werden. Das eigentliche vergabeverfahren soll dann ein Jahr später starten, den Zuschlag möchte der Senat 2021 erteilen. Die ersten neuen Wagen sollen Ende 2026 getestet werden und dann ab 2028 bis 2031 auf der Stadtbahn und 2030 bis 2033 auf den Nord-Süd-Strecken schrittweise die alten Wagen ablösen.

Land will Bewerber Gelände für Werkstatt anbieten

Nach einer jahrelangen Debatte um die beste Lösung haben die Vertreter der beteiligten Senatsverwaltungen gemeinsam mit Brandenburg und Koalitionspolitikern den jetzt beschrittenen Weg vereinbart. Eine Markterkundung der Senatsverkehrsverwaltung hatte ergeben, dass nur die Deutsche Bahn in der Lage gewesen wäre, die neuen S-Bahnen selbst vorzufinanzieren und auch den Betrieb zu übernehmen. Deswegen werden Kauf, Instandhaltung und Betrieb nun getrennt. Interessenten können entweder nur für die Beschaffung und Wartung des Materials bieten oder auch nur für den Betrieb. Möglich ist aber auch, dass ein Unternehmen alle drei Lose übernimmt.

Das Land Berlin bezahlt zwar die neuen Wagen, reicht aber die Verantwortung an den Sieger des Vergabeverfahrens weiter. Der schreibt dann auch das Lastenheft und legt so fest, was die Wagen technisch leisten müssen. Zudem ist er dafür zuständig, die Wagen zu waten und instand zu setzen. So wird vermieden, dass es Streit gibt, falls irgendetwas an den Wagen nicht funktioniert.

Das Land ist sogar bereit, einem Bewerber, der nicht die Bahn-Tochter S-Bahn-Berlin wäre, ein Gelände zum Aufbau einer Werkstatt bereit zu stellen, gedacht ist an eine Fläche an der Schönerlinder Straße in Pankow. Dass die Mitarbeiter, die heute für die S-Bahn Berlin GmbH tätig sind, ihre Jobs verlieren könnten, glaubt man im Senat eher nicht. Das seien gesuchte Spezialisten, die auch bei den neuen Betreibern Stellen finden würden.

