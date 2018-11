Rechner-Absturz - Falsche Anzeigen auf U-Bahnhöfen

Neben den Problemen bei der Berliner S-Bahn gab es am Dienstagmorgen auch bei der BVG Schwierigkeiten. Die Anzeigen der Linien U1, U2, U3 und U4 zeigten teils falsche Züge und Abfahrtzeiten an. Grund war eine Rechnerstörung der sogenannten Kleinprofillinien, wie BVG-Sprecher Markus Falkner der Berliner Morgenpost sagte. Fahrgäste stiegen teilweise in U-Bahnen, die sie gar nicht ans gewünschte Ziel brachten. Viele Betroffene bemerkten ihren Irrtum allerdings schnell. Die BVG setzte auf Durchsagen, später standen die Anzeigen auf "Bitte Ansagen beachten". "Der Rechner musste neu durchgestartet werden, nach rund einer Dreiviertelstunde stimmten die Anzeigen wieder", so Falkner.

"Hier kein Zugverkehr!", zeigt die Anzeige - das stimmt aber gar nicht

Foto: BM/Uta Keseling

Die U5 war am Dienstagmorgen überfüllt. Viele Fahrgäste waren von der S-Bahn auf die wichtige Ost-West-Verbindung ausgewichen. Die BVG hatte bereits für die vergangenen Tage den Takt der Linie verdichtet und einen Zug mehr eingesetzt. Diesen Zug ließ sie am Dienstag spontan weiter fahren, um wegen der erneuten Probleme bei der S-Bahn für Entlastung zu sorgen. Der Zusatzzug verkehrt zwischen Friedrichsfelde und Alexanderplatz.

Diese Anzeige zeigt nur ein Ausrufezeichen. Fahrgäste mussten auf die Ansagen achten

Foto: BM/Uta Keseling

