Störungen und Bauarbeiten sorgen für Chaos bei der S-Bahn

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen auch am Dienstagmorgen viel Geduld aufbringen: Neben den umfangreichen Bauarbeiten, die den Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Friedrichstraße zum Erliegen bringen, konnte der Verkehr am Morgen nicht wie geplant wieder anlaufen. Weiterhin kommt es am zu gravierenden Unregelmäßigkeiten aufgrund einer Stellwerksstörung. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es: "Der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7, S75 und S9 bleibt zwischen Alexanderplatz <> Lichtenberg/ Karlshorst weiter unregelmäßig." Eigentlich hätten die Züge in der Nacht zu Dienstag wieder fahren sollen. Bis wann die Störung behoben werden kann, war zunächst unklar.

Die S-Bahn empfiehlt, die U-Bahnlinie U5, die Ringbahn S41/S42 und die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen.

So fahren derzeit die betroffenen Linien:

Linie S3: Erkner <> Karlshorst

Erkner <> Karlshorst Linie S5: Strausberg Nord/ Hoppegarten <> Lichtenberg

Strausberg Nord/ Hoppegarten <> Lichtenberg Linie S7: Ahrensfelde <> Potsdam Hbf. im 10-Minuten-Takt

Ahrensfelde <> Potsdam Hbf. im 10-Minuten-Takt Linie S75: Wartenberg <> Lichtenberg sowie Ostbahnhof <> Spandau, jeweils im 20-Minuten-Takt

Wartenberg <> Lichtenberg sowie Ostbahnhof <> Spandau, jeweils im 20-Minuten-Takt Linie S9: Flughafen Schönefeld <> Treptower Park sowie Ostbahnhof <> Spandau

Ohnehin müssen sich Fahrgäste der Berliner S-Bahn seit vergangener Woche mit erheblichen Einschränkungen herumplagen. Seit Freitagfrüh sind einige S-Bahnstrecken auf der Ost-West-Strecke unterbrochen. Grund dafür sind unter anderem „Prüf- und Abnahmehandlungen zur Inbetriebnahme der Viergleisigkeit im Bereich Ostkreuz“, wie die Bahn mitteilte.

Die Unterbrechungen erfolgen in vier Abschnitten. Der erste Sperrungsabschnitt dauerte bis Dienstag, 1.30 Uhr. Bei den Abschnitten 2 und 3 sind vom 6. bis 9. November die Linien S3 und S75 zwischen Karlshorst und Ostkreuz sowie Erkner und Ostkreuz betroffen. Zudem sollen im vierten und letzten Abschnitt wieder alle Linien zwischen Karlshorst/Lichtenberg und Ostbahnhof eingeschränkt werden.

