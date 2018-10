Diese Haltestelle sorgt für beste Sicht ins Wohnzimmer

In einer Neubau-Siedlung in Marzahn-Hellersdorf sorgt ein Bus-Stopp für Verwunderung. Der Chef des Mietervereins empfiehlt Vorhänge.

Berlin. Noch sorgt ein Bauzaun quasi für etwas Sichtschutz, aber schon jetzt wird klar: Wenn das Gebäude nächstes Jahr bezogen wird, müssen sich die Mieter etwas einfallen lassen. Denn direkt vor ihrer Nase werden, in einer verglasten Bushaltestelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), täglich etliche Fahrgäste ein- und aussteigen – und dabei beste Sicht in ihr Wohnzimmer haben. Wohnen in der Haltestelle, so sieht das zumindest ein bisschen aus.

Das Gebäude ist Teil der Joachim-Ringelnatz-Siedlung in Biesdorf. Seit 2016 erweitert die Wohnungsbaugesellschaft Degewo das Areal um 300 neue Wohnungen, die in insgesamt sieben vier- bis sechsstöckigen Gebäuden entstehen. Biesdorf ist der Ortsteil in Marzahn-Hellersdorf, der am meisten boomt, besonders junge Familien zieht es hierher.

Auf ihrer Homepage wirbt die Degewo mit der Lage der Ringelnatz-Siedlung: Supermärkte und Ladenpassagen im angrenzenden Viertel, das nahe gelegene Spree-Center sowie die unmittelbare Nähe zum Landschaftspark Wuhletal und den „Gärten der Welt“. Und eben auch mit der guten Anbindung mit Bussen. Von besagter Bushaltestelle (Cecilienstraße/Wuhle) fahren die Linien 191 und 291 in regelmäßigen Abständen Richtung S-Bahnhof Marzahn.

Tatsächlich war die Haltestelle schon mal Thema. Voriges Jahr noch hatte sie etwas weiter westlich – und noch näher an dem Gebäude gestanden. Was zu vielen Fragen führte und weshalb sie die Degewo für 8000 Euro schließlich verschieben ließ. Warum sie dann aber so platziert wurde, dass man den Mietern der Eckwohnung künftig immer noch beim Abendessen zugucken kann, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage konnte die Degewo am Montag nicht beantworten.

Chef des Mietervereins empfiehlt gute Vorhänge

Für den Chef des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, ist die Angelegenheit ebenfalls kurios. Für gewöhnlich gebe es seitens der Mieter bei dem Thema nur Beschwerden wegen Lärm, besonders bei Ersatzhaltestellen. Tatsächlich gebe es bezüglich des Abstands von Haltestellen zu Wohnhäusern aber auch keine baurechtlichen Genehmigungspflichten. Der Experte empfiehlt den künftigen Mietern, sich einfach gut Vorhänge zuzulegen, sollten sie sich belästigt fühlen.