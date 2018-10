Diese neuen Strecken bietet Easyjet jetzt ab Berlin an

Berlin. Ein Jahr nach dem Aus für Air Berlin hat Easyjet den Platz der insolventen Hauptstadt-Airline weitgehend eingenommen. Nun legt die britische Fluggesellschaft noch eine Schippe drauf. Mit dem Beginn des Winterflugplans kündigte die Airline 14 neue Strecken ab Berlin an.

Neu im Flugplan stehen etwa Verbindungen ab Berlin-Schönefeld nach Lanzarote, Las Palmas und Akaba (Jordanien). Während diese auch als Warmwasser-Destinationen bezeichneten Ziele nur im Winter angeflogen werden, möchte Easyjet Flüge nach Paris Charles de Gaulle (mehrmals täglich), Stockholm-Arlanda (sechs Mal in der Woche) und Turin (bis zu dreimal wöchentlich) das ganze Jahr über anbieten. Ausbauen will die Billig-Airline auch ihr Angebot in Berlin-Tegel. Vom City-Airport aus wird nun ganzjährig nach Athen, Innsbruck, Pisa und Warschau geflogen. Mehr Flüge will Easyjet zudem nach Basel anbieten. Gegenüber dem Vorjahr sei das ein Plus von rund 58 Prozent, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit.

Mit insgesamt über 16 Millionen Sitzplätzen pro Jahr ist Easyjet inzwischen die größte Airline am Standort Berlin. Zusätzlich zu den zwölf bereits in Schönefeld stationierten Flugzeugen hat die Fluggesellschaft mit dem Ausbau des Betriebs am Flughafen Tegel die Flotte in Berlin auf 25 Maschinen erhöht. „Easyjet zeigt großes Engagement für den Standort Berlin und bereichert mit den neuen Verbindungen die Vielfalt unseres Streckenangebots. Als inzwischen größte Airline in der deutschen Hauptstadt trägt Easyjet wesentlich zum Wachstum der Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen bei“, sagte dazu Patrick Muller, Leiter Operations der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Knapp 700 neue Berliner eingestellt

Nach dem Ende von Air Berlin vor fast genau einem Jahr hatte Easyjet neben der Lufthansa zahlreiche Slots (Start- und Landrechte) von der insolventen Fluggesellschaft übernommen. Ab Januar wurden Flüge nicht nur von Schönefeld, sondern auch von Tegel angeboten, darunter erstmals auch innerdeutsche Flüge nach München, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart.

Weil die Airline anfangs nicht über genügend eigene Maschinen und Besatzungen verfügte, wurden zunächst viele Verbindungen mithilfe angemieteter Maschinen abgesichert.

Mit Beginn des Winterflugplans können nun planmäßig alle Flüge mit eigenen Flugzeugen durchgeführt werden, teilte die Airline am Montag mit. Dafür seien an der Basis Berlin-Tegel knapp 700 neue Mitarbeiter eingestellt worden, darunter mehr als 400 ehemalige Air-Berlin-Mitarbeiter (180 Piloten und 220 Mitarbeiter des Bordpersonals).

