Berlin: Zu wenig Personal für Hygienekontrollen in Restaurants

Berlin. Wer in Berlin ein Restaurant betreibt, muss seit einem halben Jahr weniger Kontrollen befürchten. Grund sind Umstrukturierungen im zuständigen Landeskriminalamt 3 der Polizei Berlin. Dass der Gewerbeaußendienst (GAD) als Dezernat überhaupt bei der Polizei untergebracht ist, ist deutschlandweit einmalig.

LKA-Beamte berichten, dass sie kaum noch verdachtsunabhängige Kontrollen mehr in Berlin durchführen würden, weil es dafür schlichtweg das Personal nicht gebe. Man werde nur noch bei tätig, wenn konkrete Hinweise etwa von Bezirksbehörden vorliegen. „Hotels werden von uns gar nicht mehr kontrolliert“, sagte ein Beamter dieser Zeitung.

Grund für die aktuelle Situation ist eine Umstrukturierung beim zuständigen Landeskriminalamt 33 im April dieses Jahres, die mit einer anderen Prioritätensetzung einhergeht. In einem internen Strategiepapier werden die „Personalressourcen“ als „überschaubar“ bezeichnet. Schwerpunkte der Arbeit des LKA 33 seien die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels, die Überwachung und Kontrolle von Sicherheitsunternehmen, Lebensmittelkriminalität und Umweltdelikte. Hauptgrund für die Umstrukturierung ist eine andere Personalverteilung innerhalb des Landeskriminalamtes. So sind Beamte zum LKA 54 (Staatsschutz) gewechselt. „Dem Staat geht dadurch Geld verloren. Wenn wir unterwegs sind, haben wir Beanstandungsquoten von 80 bis 90 Prozent“, sagte ein Beamter der Berliner Morgenpost.

Regelmäßig wird kulinarischer Betrug aufgedeckt

Die stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kerstin Philipp, sagte: „Wenn sich Berlin mit dem Gewerbeaußendienst ein absolutes Alleinstellungsmerkmal leisten möchte, dann muss das personell auch so hinterlegt sein, dass es Sinn ergibt.“ Ohne zusätzliches Personal seien keine effektiven und nachhaltigen Maßnahmen möglich. „Durch Pensionierungen in den nächsten Jahren wird die Dienststelle weiter schrumpfen. Die behördenübergreifenden Aktionen in Neukölln zeigen, was möglich ist. Diesem Beispiel sollten andere Bezirke folgen“, so Philipp weiter. Bei ihren Kontrollen decken die Beamten regelmäßig kulinarischen Betrug auf. Etwa wenn Pangasius statt Seezunge verkauft wird oder billiger Analogkäse als Edelkäse feilgeboten wird. In den Küchen finden die Ermittler auch regelmäßig schlimmste hygienische Zustände – von Schwarzschimmel bis Taubenkot.

Die Verbraucherschutzminister der Länder hatten erst im Sommer unter Leitung Berlins einen Katalog an Maßnahmen gegen Lebensmittelkriminalität verabschiedet. Das Thema wird am 15. November erneut auf der Justizministerkonferenz in Berlin diskutiert. „Deutschland macht es den Tätern zu leicht“, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Behrendt fordert eine bessere Koordinierung von Bund und Ländern und eine länderübergreifende Zusammenarbeit von Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaft.

