Ringbahn sechs Wochen lang unterbrochen

Berlin. Der Bausommer ist gerade vorbei, da startet die Deutsche Bahn in Berlin und Brandenburg nahtlos in einen Bauherbst. Auch in den nächsten Wochen müssen sich die Nutzer von S-Bahnen und Regionalzügen auf zahlreiche Sperrungen, Umleitungen und Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. „Bauen ist immer mit Einschränkungen verbunden. Aber wir machen das ja nicht, um unsere Kunden zu ärgern oder den ohnehin gut ausgelasteten Baufirmen Aufträge zu verschaffen. Wir wollen, dass sie am Ende einen echten Nutzen davon haben“, warb am Freitag Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter für Berlin, bei den Bahnnutzern um Verständnis.

Vor allem auf die Kunden der S-Bahn kommt einiges zu. So wird vom 2. bis 12. November der Zugverkehr zwischen Karlshorst, Lichtenberg und Ostkreuz beeinträchtigt. Betroffen sind mehr als 100.000 Fahrgäste, die in diesem Bereich auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 unterwegs sind. Sie müssen auf Ersatzbusse und die U-Bahn umsteigen oder sich neue Fahrrouten suchen. Auslöser der Sperrung sind abschließende Arbeiten an der Dauerbaustelle Ostkreuz.

Der Bahnknoten wird seit zwölf Jahren bei laufendem Betrieb umgebaut und modernisiert. Nun soll dort ein gerade für den S-Bahnbetrieb hinderliches Nadelöhr beseitigt werden. Bislang stehen der S-Bahn auf der stark frequentierten Trasse zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof nur zwei Gleise zur Verfügung. Jede kleine Störung oder Verspätung eines Zuges hat gravierende Auswirkungen.

Bus statt Bahn: Sperrung auf dem Ostring

Ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember sollen die S-Bahnen über vier Gleise, je zwei pro Richtung, fahren können. „Wir erhoffen uns davon eine spürbare Verbesserung in der Stabilität des Zugverkehrs und damit mehr Pünktlichkeit bei der S-Bahn“, sagte Kaczmarek. Gleichfalls im Dezember wird am Ostkreuz ein weiterer Regionalbahnsteig in Betrieb genommen, künftig Endstation für die RB26 aus Küstrin. Die Linie wird vor allem von Pendlern aus Polen und Märkisch-Oderland nach Berlin genutzt.

Weiterer Bauschwerpunkt ist die Ringbahn, an der gleich an mehreren Stellen Gleise und Sicherungstechnik erneuert werden. Besonders hart dürfte für S-Bahnkunden die sechswöchige Sperrung auf dem Ostring sein. Vom 8. April bis 20. Mai 2019 fahren zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße Busse statt S-Bahnen. Wegen der geringen Gleisabstände ist dort auch der Regionalverkehr unterbrochen. An zwei Wochenenden im Januar kommt zudem der S-Bahnverkehr zwischen Gesundbrunnen und Yorckstraße komplett zum Stehen. Grund sind umfangreiche Instandhaltungsarbeiten im mehr als 80 Jahre alten Nord-Süd-Tunnel.

Die Deutsche Bahn investiert 2018 insgesamt nach eigenen Angaben rund 550 Millionen Euro in die Infrastruktur der Region. 2019 werden die Ausgaben ähnlich hoch sein, so Kaczmarek.

Mehr zum Thema:

Senat einigt sich auf Kauf von 1200 neuen S-Bahnwagen

So will die Bahn 17 Bahnhöfe in Berlin verschönern

Neue S-Bahn: Parkplätze am Berliner Hauptbahnhof fallen weg