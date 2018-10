Akrobatik Cirque du Soleil in Berlin - Das müssen Sie wissen

Friedrichshain. Inspiriert von James Camerons Science-Fiction-Film "Avatar" geht der Cirque du Soleil mit der neuen Show "Toruk - Der erste Flug" auf Tour und kommt für insgesamt acht Vorführungen nach Berlin. Alle wichtigen Infos finden Sie hier:

Wann und wo tritt der Cirque du Soleil auf?

Von Mittwoch, den 7. November bis Sonntag, den 11. November kommt der Cirque du Soleil nach Berlin. Die Shows des Akrobaten-Zirkus finden in der Mercedes-Benz Arena Berlin statt.

Wie viele Vorführungen von "Toruk - Der Erste Flug" gibt der Cirque du Soleil in Berlin?

Der Cirque du Soleil tritt mehrmals in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Von Mittwoch bis Sonnabend (7.-10. November) finden Abendvorstellungen um 20 Uhr statt, am Freitag und Sonnabend (9.+10. November) zusätzliche Nachmittagsvorstellungen um 16 Uhr.

Am Sonntag tritt der Zirkus einmal um 13 Uhr und nochmals um 17 Uhr auf. Einlass ist bei allen Shows jeweils anderthalb Stunden vor Beginn der Vorführung.

Was kosten die Tickets für die Shows des Cirque du Soleil in Berlin?

Karten für den Akrobatik-Zirkus kosten zwischen 60 Euro und 110 Euro in den verschiedenen Kategorien. Außerdem sind Familientickets und vergünstigte Karten für Kindes bis 14 Jahre erhältlich sowie Premiumtickets, die zwischen 120 und 140 Euro kosten.

Tickets für die Shows der "Toruk - Der Erste Flug"-Tour in Berlin können Sie beispielsweise über den Online-Ticketanbieter eventim erwerben.

Wie komme ich am besten zur Mercedes-Benz Arena in Berlin?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und den U-Bahn-Linien U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Von dort erreichen Sie die Konzerthalle fußläufig.

Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Mercedes-Benz Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass in die Mercedes-Benz Arena beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten seit dem 1. September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "Din A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie aktuelle Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena und die FAQs zu Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena.

