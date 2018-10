Fréderic Verrycken ist neuer Staatssekretär für Finanzen

Berlin. Wechsel in der Führungsetage der Berliner Finanzverwaltung: Der bisherige Staatssekretär Klaus Feiler hat am Dienstag seinen Hut genommen, sein Nachfolger ist der Haushaltspolitiker Fréderic Verrycken (SPD), der bislang als Vorsitzender den Hauptausschuss im Abgeordnetenhaus leitete.

Feiler hatte das Amt des Staatssekretärs seit 2011 inne, davor war er bereits lange Abteilungsleiter in der Finanzverwaltung. Er gilt als erfahrener Haushälter, war in der Verwaltung beliebt. Sein jetziger Weggang hängt demnach ausschließlich mit seinem Alter zusammen. Feiler ist im September 64 Jahre alt geworden. Zwar hätte er eigentlich noch ein Jahr bis zur Rente gehabt, dann aber, so hatte er es im Vorfeld mehrfach gesagt, definitiv aufgehört.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sprach sich deshalb dafür aus, dass Feiler schon jetzt ersetzt werden sollte. Grund: Mit Beginn des nächsten Jahres laufen die Vorbereitungen für den nächsten Doppelhaushalt 2020/2021 an, schon im Sommer legt der Senat seinen Entwurf vor, ehe das Abgeordnetenhaus Ende 2019 über die endgültige Gelderverteilung entscheidet. Es sei wichtig, so hört man aus der Finanzverwaltung, dass der zuständige Staatssekretär den Abstimmungsprozess zwischen Verwaltung und Parlament von Anfang bis Ende begleite, ein Wechsel auf halber Strecke sei ungünstig. Feiler ist deshalb in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, das heißt: Bis zum Eintritt ins Rentenalter muss er ins Büro, erhält aber weiterhin einen Großteil seiner Bezüge.

Verrycken, 41 Jahre alt, stammt aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Er ist mit der Abgeordnetenhauswahl 2011 ins Berliner Landesparlament eingezogen, wurde dort sogleich zum Vorsitzenden des Hauptausschusses gewählt. Dass er die parlamentarische Seite der Haushaltsberatungen gut kennt, gilt in der Finanzverwaltung als Vorteil. Für die SPD-Fraktion bedeutet Verryckens Wechsel von der Legislative in die Exekutive ein Stühlerücken, der Ausschussvorsitz muss neu besetzt, ein Nachrücker aus Charlottenburg-Wilmersdorf gefunden werden.

Der nächste auf der Bezirksliste, Robert Drewnicki, hat nach Morgenpost-Informationen keine Ambitionen, er dient derzeit als Strategie-Chef beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus. Als nächstes käme Carolina Böhm infrage, sie ist allerdings derzeit Stadträtin in Steglitz-Zehlendorf. Bei der Frage, wer Ausschussvorsitzender wird, herrscht ebenfalls Ratlosigkeit, im Gespräch ist aber unter anderem Clara West.