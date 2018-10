Instituts-Mitarbeiterin soll 330.000 Euro veruntreut haben

Berlin. Für polizeiliche Ermittler ist es der Klassiker: Ein Mitarbeiter genießt großes Vertrauen, nutzt das schnöde aus und greift in die Kasse – erst einmal, noch zögerlich, dann immer wieder und immer hemmungsloser. Ähnlich hat es sich vermutlich auch im Philipp-Pfaff-Institut (PPI), der Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg GmbH, zugetragen.

Gegen eine Mitarbeiterin des PPI läuft seit mehreren Monaten ein Strafverfahren wegen Untreue. Die Frau soll durch Manipulation von Rechnungen und Gutschriften Geld auf ihr eigenes Konto überwiesen haben. Darunter Summen von bis zu 15.000 Euro. An einem Tag sollen es bei mehreren Transaktionen fast 30.000 Euro gewesen sein. Insgesamt geht es um mehr als 330.000 Euro. Das bestätigte das PPI der Berliner Morgenpost.

Für Gerhard Gneist, Vorsitzender der Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin e. V. (IUZB), ist schwer nachvollziehbar, wie diese Untreuehandlungen trotz des angeblich praktizierten Vier-Augen-Prinzips geschehen konnten. Auch die lange Zeit, in der die Mitarbeiterin mutmaßlich betrügerisch vorgehen konnte, sei ein Skandal. Handele es sich doch nach seiner Kenntnis um elf Jahre, in denen die Geschäftsführung des Philipp-Pfaff-Instituts ihren Prüfungspflichten nicht ausreichend nachgekommen sei, so Gneist. Aufgeflogen seien die Betrügereien erst Anfang 2018 durch eine Steuerprüfung.

Aufklärung hatten sich Gneist und seine Kollegen am 18. Oktober dieses Jahres auf einer Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer durch den Bericht eines Sonderprüfers erhofft. Der habe sogar ausdrücklich darum gebeten, Zwischenfragen zu stellen. Das sei anfangs möglich gewesen, nach einigen kritischen Fragen jedoch beendet worden, so Gneist. Es deute vieles darauf hin, „dass mit allen Mittel der Versuch unternommen wird, das tatsächliche Ausmaß des Skandals zu verschleiern“, sagt der IUZB-Vorsitzende. Fest stehe auch, dass sich „die Geschäftsführung schon lange Ratschlägen zur Schaffung von mehr Abrechnungstransparenz widersetzte und auf diese Weise den Betrug erst möglich machte“.

Der Geschäftsführer des PPI, Thilo Schmidt-Rogge, war am Montag auch nach mehrfacher Anfrage der Berliner Morgenpost zu einer Stellungnahme nicht bereit. Dafür gab es eine schriftliche Stellungnahme der Zahnärztekammer Berlin. Dort werden die Vorwürfe der Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin e. V. als „in weiten Teilen nicht faktenbasiert und in der Art ihrer Darstellung tendenziell“ bewertet. „Sie basieren auf Mutmaßungen und schädigen damit in erheblicher Weise das Ansehen des gemeinsamen Fortbildungsinstituts.“

Richtig sei, so das Schreiben, dass es im Zeitraum von 2007 bis 2018 insgesamt 131 Untreuehandlungen mit einer Veruntreuung von 330.500,63 Euro durch die ehemalige Mitarbeiterin gegeben habe. „Die Gesellschafter des Philipp-Pfaff-Instituts bedauern die durch ein Höchstmaß an krimineller Energie und Raffinesse entstandenen Schäden.“ Die straf- und zivilrechtliche Aufarbeitung der Veruntreuung von Kurseinnahmen erfolge zurzeit und werde vollumfänglich und transparent unterstützt. So seien nach Bekanntwerden der Veruntreuungen auch unverzüglich unabhängige Wirtschaftsprüfer zur umfassenden Aufklärung des Verdachts eingesetzt worden. „Diese Ermittlungen haben den Geschäftsführer des Philipp-Pfaff-Instituts vollumfänglich vom Vorwurf einer eventuellen Involvierung entlastet und die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführungstätigkeit ausdrücklich bestätigt“, heißt es in dem Schreiben.

Mitarbeiterin genoss im Institut hohes Ansehen

Die Mitarbeiterin genoss im Institut hohes Vertrauen und große Wertschätzung. In einem 2006 erschienenen Fachartikel, geschrieben von der ehemaligen Institutschefin, wird das deutlich: „Es ist ihrem Engagement, ihrer Akribie und ihrem außergewöhnlichen Einsatz zu verdanken, dass das PPI für Referenten, Geschäftspartner und Sie als Zielgruppe (gemeint sind Zahnärzte und Oralchirurgen) ein ernstzunehmender und verlässlicher Partner wurde.“ Umso größer war später die Enttäuschung. Die Mitarbeiterin soll sogar bessere Kontrollmöglichkeiten verhindert haben, um ihre Manipulationen ungestört weiterführen zu können, heißt es. Sie habe sich dann auch sofort krankgemeldet, als sie von der geplanten Tiefenprüfung erfuhr. Anfangs habe man sogar noch gedacht, dass sie schwer erkrankt sei und habe sich Sorgen gemacht. Als die Unterschlagungen im Institut ans Licht kamen, wurde ihr fristlos gekündigt.