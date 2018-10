Lehrerpranger der AfD wird Fall für den Datenschutz

Berlin. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will das von der AfD geplante Meldeportal von der Datenschutzbeauftragten des Senats überprüfen lassen. Auf der Internetseite sollen Schüler vom heutigen Montag an melden können, wenn sich Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern. Am Rande ihrer Auslandsreise in Israel sagte Scheeres am Sonntag, dass sie einen Brief an Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk verfasst habe mit der Bitte, das AfD-Portal datenschutzrechtlich zu überprüfen.

Zuvor hatten die Senatorin und die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen bereits Eltern und Schüler dazu aufgerufen, sich gegen den sogenannten Lehrerpranger zu stellen. Die AfD wolle Schulen für ihre Zwecke instrumentalisieren, hatte Scheeres erklärt. „Sie verfolgt offensichtlich das Ziel, mit dieser Plattform ihr politisch missliebige Lehrkräfte an den Pranger zu stellen. Das sät Misstrauen, fördert Denunziantentum und vergiftet das Schulklima.“

Das Meldeportal planen AfD-Fraktionen mehrerer Bundesländer, in Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen ist es bereits online. In Brandenburg sollte die Internetseite am vergangenen Freitag freigeschaltet werden. Nach der finalen Überprüfung des Angebots durch einen Juristen blies die Partei den Start aber wieder ab. In Berlin hingegen laufe alles nach Plan, sagte ein Sprecher der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus am Sonntag. Das Portal solle wie angekündigt Montagmittag online gehen. Die AfD wolle mit dem Angebot das Neutralitätsgebot an den Berliner Schulen durchsetzen. Lehrer müssten sich bei der Wissensvermittlung politisch neutral verhalten.

„Die AfD hat offenbar das Neutralitätsgebot nicht verstanden“, hielt Bildungssenatorin Scheeres dagegen. „Es bedeutet nicht, dass keine Haltung vermittelt wird. Es ist Aufgabe der Schule, die im Grundgesetz und Schulgesetz formulierten Werte wie Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln.“ Die Senatorin kündigte an, mit ihrer Verwaltung betroffene Lehrkräfte bestmöglich unterstützen zu wollen.

Koalition wirft AfD „Stasi-Manier“ vor

Auch die SPD-Abgeordnete Maja Lasić verurteilte die Aktion. „Die AfD verzichtet bewusst auf sämtliche parlamentarische Möglichkeiten, um für besseren Diskriminierungsschutz zu kämpfen“, erklärte sie. „Sie entscheidet sich stattdessen für diesen zwar öffentlichkeitswirksamen, aber moralisch fragwürdigen, rechtlich unsicheren und für Missbrauch äußerst anfälligen Weg.“ Wie eine Unterstützung betroffener Lehrer aussehen könnte, müsse bewertet werden nachdem das Portal online gegangen sei.

Die Abgeordnete der Linkspartei, Regina Kittler, erklärte: „Ich rufe alle Pädagogen auf, sich nicht beirren und einschüchtern zu lassen. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn sie entsprechend des Berliner Schulgesetzes Schüler darin bestärken, jeglichen gewaltherrschaftlichen Lehren entgegenzutreten und für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde einzutreten.“

Die Grünen-Abgeordnete Marianne Burkert-Eulitz warf der AfD vor, Schüler in „Stasi-Manier anzustacheln“. „Es wäre fatal, wenn persönliche Daten von Kindern und Lehrkräften ungeschützt in falsche Hände geraten“, sagte Burkert-Eulitz. In Hamburg sei das Portal aus Protest zugespamt worden.

