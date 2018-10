Michael Müller fordert "Neuausrichtung" der Bundes-SPD

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach der Wahl in Bayern einen Kurswechsel in der Bundes-SPD gefordert. „Der Vertrauensbruch der Arbeitsmarkt-Reformen ist nicht durch ein, zwei Stellschrauben zu reparieren“, sagte Müller am Rande seiner Australienreise der Berliner Morgenpost. „Wir brauchen eine grundsätzliche Neuausrichtung.“ Müller forderte erneut die Einführung eines solidarischen Grundeinkommens und bundesweit kostenlose Kitas und eine kostenlose Bildung. Es gehe darum, wieder grundsätzliches Vertrauen in die Volksparteien zurückzugewinnen.

Das Ergebnis der SPD sei „schlecht“ und bitter. Das Ergebnis zeige auch, wie schwierig die Regierungsbildung werden wird.

