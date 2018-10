Streit über Hubertus Knabe geht in eine neue Runde

Berlin. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat eine Schieflage in der Debatte über die Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen beklagt. Dem inzwischen gekündigten langjährigen Gedenkstätten-Direktor Hubertus Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch den Vize-Direktor vorgegangen zu sein.

„Seit die Vorgänge bekannt sind, reden wir immer und ausschließlich über einen Mann, aber nicht über sechs oder sieben Frauen“, sagte Grütters am Sonnabend auf dem CDU-Landesparteitag mit Blick auf die mutmaßlichen Belästigungsopfer. „Deshalb müssen wir in der Union auch verdammt aufpassen, dass so nicht auch noch ein sehr problematisches Frauenbild transportiert wird“, so Grütters, die als Kulturstaatsministerin für die Gedenkstätte mit zuständig ist. Sie unterstrich, dass Knabes Stelle neu ausgeschrieben werde und eine unabhängige Findungskommission dann einige Personalvorschläge unterbreiten werde. Erst danach trete der Stiftungsrat in Aktion und entscheide auf dieser Basis über die Personalie. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sei mit diesem Verfahren einverstanden, sagte Grütters.

Der Bund und das Land Berlin finanzieren die Gedenkstätten-Stiftung. Mit der Einsetzung der unabhängigen Kommission soll der Eindruck vermieden werden, dass Lederer Einfluss auf die Nachfolge Knabes nimmt. Der Linke-Politiker war von Knabe in den vergangenen Jahren scharf kritisiert worden.

Vorwürfe seit Ende September

Ende September waren Vorwürfe gegen den stellvertretenden Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte laut geworden, er habe Frauen sexuell belästigt. Die Frauen hatten sich in einem Schreiben anonym an Lederer und Grütters gewandt. Der Vizechef war dann noch von Knabe selbst gekündigt worden, einen Tag später entband der Stiftungsrat, dessen Vorsitzender Lederer ist, aber auch Knabe von seinen Aufgaben. Das Votum fiel einstimmig. In dem Stiftungsrat ist der Bund durch Maria Bering, entsandt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, vertreten. Knabe wird vorgeworfen, nicht klar genug gegen seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Er weist die Vorwürfe zurück – und hat beim Arbeitsgericht inzwischen Klage gegen seine Kündigung eingereicht.

Die Entlassung Knabes, der die Gedenkstätte Hohenschönhausen 17 Jahre lang leitete, sorgt unter denjenigen, die sich für die Stasiopfer und für die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit einsetzen, weiterhin für Empörung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige DDR-Bürgerrechtler, Arnold Vaatz, wandte sich jetzt erneut in einem Schreiben an Kulturstaatsministerin Grütters. Vaatz hatte schon unmittelbar nach der Entlassung von Knabe zahlreiche Fragen an Grütters gestellt – und will nun noch mehr wissen. So fragt Vaatz, ob es stimme, dass Knabe bereits 2016 beim Stiftungsrat nachgefragt habe, ob seine Maßnahme gegenüber seinem Stellvertreter – Personalgespräch mit Androhung schwerer arbeitsrechtlicher Konsequenzen im Wiederholungsfalle – ausreichend gewesen sei. Außerdem, so Vaatz, habe Grütters in der Antwort auf sein erstes Schreiben geschrieben, dass Knabe „auch nicht im engeren Sinn der ,Mitschuld‘ bezichtigt“ werde.

Der CDU-Abgeordnete forderte erneut eine Erklärung, ob Knabe vom Stiftungsrat angehört worden sei. Die schriftliche Antwort dazu steht noch aus.

Mehr zum Thema:

Ex-DDR-Bürgerrechtlerinnen legen Amt in Stiftung nieder

Knabe zu Vorwürfen: Kein Klima der Angst, kein Mobbing

( cri/dpa )