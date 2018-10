Supersommer steigert Sonnen-Erträge auf Rekordhöhe

Bis zu 38 Grad Celsius im Schatten, Sonne satt, kein Regen: Für viele Landwirte und Fischer war der Supersommer eine Katastrophe. Freuen können sich hingegen Besitzer von Solar-Modulen. Dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) zufolge haben deutsche Photovoltaikanlagen bis Ende September bereits so viel Strom erzeugt wie im gesamten vergangenen Jahr. Auch in der Hauptstadtregion schnellten die Solar-Erträge in die Höhe. Allein in den Monaten Juni bis August registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Berlin 825 Sonnenstunden, 24,2 Prozent mehr als im langjährigen Mittel – neuer Rekord.

Michael Geißler, Chef der Berliner Energieagentur (BEA), kann das bestätigen. Die Gesellschaft, an der unter anderem das Land Berlin und die Gasag beteiligt sind, betreibt neben Windrädern auch Solaranlagen, meist auf Dächern öffentlicher Gebäude, darunter das Rote Rathaus und die Max-Schmeling-Halle. „Die erneuerbaren Energien Sonne und Wind haben in diesem Jahr so viel Strom erzeugt wie nie zuvor“, sagt er. „In der Hitzeperiode Ende Juli und Anfang August fielen die Windenergieerträge schwächer aus, dafür konnte die Photovoltaik teilweise ausgleichen.“ In Zahlen heißt das: Der Stromertrag, den die BEA in den ersten sieben Monaten mit ihren Sonnenkollektoren eingefahren hat, liegt 17,5 Prozent über dem kalkulierten Soll. Im verregneten Jahr 2017 sei das Soll nur um ein Prozent übertroffen worden.

Bei heißen Temperaturen sinken die Erträge

Doch auch für die Solarwirtschaft hatte der sonnige Sommer seine Schattenseiten. Die Krux bei der Stromgewinnung: Wird es zu heiß, sinkt die Leistung der Solar-Panele. Die meisten Module sind bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad Celsius am effizientesten, bei einem Anstieg auf über 25 Grad Celsius sinkt der Ertrag proportional um knapp 0,5 Prozent je Grad. Deutlich wird das anhand einer Statistik der Firma Enovos Renewables O&M, die die technische Leitung eines großen Solarparks nahe der Stadt Brandenburg untersucht hat, der als repräsentativ für die gesamte Hauptstadtregion gelten kann. „Wir erkennen ganz klar, dass sich die Energieerträge nicht eins zu eins mit den Sonnenstunden verschieben“, sagt Operations-Chef Richard Rath. „Im besten Monat Mai kam am Boden zwar 32,1 Prozent mehr Sonnenlicht an als im langjährigen Mittel. Der Ertrag unserer Anlagen, gemessen in Kilowattstunden je Kilowatt verbauter Leistung, lag aber nur 26,8 Prozent oberhalb des Mai-Mittelwertes für die Jahre 2013 bis 2017.“

Im Klartext: Das Sonnen-Plus konnte nicht vollends in Energie umgesetzt werden. Die Erklärung sei einfach, so Robert Golz, der bei Enovos als Solar-Ingenieur arbeitet. „Der Mai bot zwar Sonne ohne Ende, allerdings war es auch verhältnismäßig deutlich wärmer als in den übrigen Jahren“, sagt er. „Dadurch sinkt der Ertrag.“ Je nach Technologie spielt einerseits der Prozess innerhalb der Zelle eine Rolle: die Silizium-Moleküle reagieren bei zu großer Hitze anders auf das Sonnenlicht, werfen weniger Strom ab. „Andererseits liegt es auch an den Lüftern der Wechselrichter und an den Kabeln“, so Golz. „Ist es zu heiß, saugen die Ventilatoren nicht genug kühle Luft an, die Anlage wird gedrosselt.“

Ventilatoren saugen nicht genug kühle Luft an

Insgesamt erbrachte die Evonos-Anlage in den Monaten Mai, Juni, Juli und August 645,1 Kilowattstunden Strom je verbauter Kilowatt-Einheit – das waren 16,3 Prozent mehr als 2017 und 12,6 Prozent mehr als im Fünf-Jahres-Mittel. „Das ist ein deutliches Plus“, sagt Rath. „Die üblichen Schwankungen je Jahr bewegen sich zwischen minus und plus zehn Prozent.“