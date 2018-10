Touristen in die Berliner Außenbezirke: Kann das funktionieren?

Mitte und Kreuzberg wollen tendenziell weniger, die meisten anderen Bezirke mehr Touristen – besonders in den Stadtrandlagen. Um beides zu erreichen, gibt es ab sofort eine zentrale Beratungsstelle bei der landeseigenen Tourismusgesellschaft „Visit Berlin“, an die sich die Bezirksämter in Tourismusfragen wenden können. Am Donnerstag unterzeichneten Vertreter der zwölf Bezirke eine Kooperationsvereinbarung mit „Visit Berlin“. Die Tourismusagentur soll demnach die Rolle einer Unternehmensberatung für die Bezirksämter bekommen. Außerdem soll „Visit Berlin“ den Bezirken helfen, neue Angebote für Berlin-Besucher zu schaffen. Ferner ist geplant, dass die Tourismus­agentur bezirksübergreifende Themenrouten entwickelt und weltweit vermarktet, sodass Besucher die Hauptstadt auch abseits der üblichen Attraktionen kennenlernen.

„Berlin erleben bedeutet mehr, als nur Reichstag und Brandenburger Tor zu besichtigen“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) anlässlich der Unterzeichnung. Berlin sei eine gastfreundliche Stadt. Jedoch gebe es schon jetzt Warnzeichen, dass die Akzeptanz der Berliner für Touristen schwinde, besonders in den Innenstadtbezirken. Deshalb ergreife man nun „frühzeitig Maßnahmen“, um gegenzusteuern, so Pop: „Die Vielfalt Berlins findet sich in den Kiezen, deswegen rücken wir die Potenziale der Bezirke nun stärker in den Mittelpunkt.“

Die Idee, Touristen verstärkt in Randbezirke zu locken, stammt aus dem Tourismuskonzept, das der Senat vor wenigen Monaten beschlossen hat. In den Jahren 2018 und 2019 gibt das Land jeweils 3,5 Millionen Euro zur Förderung touristischer Projekte aus.

Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) begrüßte die neue Kooperation, warnte jedoch davor, die Top-Attraktionen der Stadt dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Es müsse etwa sichergestellt werden, dass es genügend Toiletten und Parkplätze gebe.

Einmal Reinickendorf und nie wieder weg

Ein junger Niederländer zieht am Donnerstagmorgen auf der menschenleeren Greenwichpromenade einen Wagen voller Koffer hinter sich her. An Bord der MS „Johannes Brahms“ sitzen zahlreiche Rentner aus England, die auf ihre Weiterfahrt mit dem Bus warten, und genießen ihr Frühstück. Hinter ihnen liegt eine elftägige Flusskreuzfahrt von Amsterdam über Havel, Mittelland-Kanal, Weser und Ems bis nach Alt-Tegel. Unterwegs hielten sie bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Und in Reinickendorf besuchen die Rentner? Nichts. „Nein, wir laden jetzt die Senioren in den Reisebus ein und bringen sie zum Flughafen“, sagt der Schiffsjunge. Dann geht es zurück nach England. Ohnehin biete man diese Fahrt über 850 Kilometer nur sechs Mal im Jahr an.

„Keine Sehenswürdigkeiten“, das sagt der junge Niederländer so selbstverständlich, als gebe es das Schloss Tegel, in dem einst die Humboldt-Brüder aufwuchsen, wenige Meter weiter gar nicht.

Christian Garbrecht von der Stern und Kreisschiffahrt lehnt an seinem Fahrgastschiff MS „Moby Dick“. „Es wird seit Jahren versucht, den Tourismus in den Außenbezirken zu stärken“, sagt das Mitglied des Tourismusvereins Reinickendorf. Es würde noch Jahre dauern, beispielsweise in den Köpfen von Ost-Berlinern zu verankern, dass auch Reinickendorf durchaus Sehenswertes bietet. In den Bezirk kämen meist Tagestouristen aus dem Umland und anderen Bundesländern. Seiner Meinung nach brauche es beim Bezirksamt einen festen Mitarbeiter, der sich um den Tourismus im Bezirk kümmert.

Ein Stück Ostsee in Hohenschönhausen

Er ist das Herzstück des Ostseeviertels in Hohenschönhausen Nord: der Prerower Platz. 1984 legte DDR-Staatsoberhaupt Erich Honecker persönlich den Grundstein für dieses Plattenbaugebiet, dessen Straßen wenigstens dem Namen nach Erinnerungen an einen Urlaub am Meer wecken. Ein Pflasterquadrat mit ein paar Stufen drum herum bildet den eigentlichen Platz, daneben wurde 1995 das Linden-Center mit den Filialen der üblichen Ketten und der großzügigen Anna-Seghers-Bibliothek hingeklotzt.

Touristen gebe es schon ab und zu, aber die fragten dann meist nur nach dem Weg zur Stasiopfer-Gedenkstätte, erzählt eine Anwohnerin. Hier könnte schon ein bisschen mehr passieren, der einmal pro Woche stattfindende Markt sei mehr als ausbaufähig, findet eine Mitarbeiterin der Bibliothek. Generell habe der Platz nicht viel Aufenthaltsqualität, da er durch die umliegenden Hochhäuser verschattet ist. Das wiederum sei aber an heißen Sommertagen von Vorteil, deshalb wären auch ein paar Bänke nicht schlecht, sagt sie.

Ideen für eine Um- oder Neugestaltung des Prerower Platzes gibt es einige, doch deren Umsetzung ist bisher noch offen. Viermal im Jahr jedoch ist die Bibliothek Treffpunkt für Touristen, speziell Naturliebhaber. Sie können an jeweils zwei Terminen pro Jahreszeit die Region am Stadtrand bis zum Naturhof Malchow geführt erwandern.

Spandau in 40 verschiedenen Sprachen

In der Kirche St. Nikolai in der Spandauer Altstadt ist man in jedem Fall bereits für die internationalen Touristenströme gerüstet: Ein Ständer am Eingang hält Informationsblätter in mehr als 40 verschiedenen Sprachen für Besucher bereit. Egal ob es nun Besucher aus Indien, Äthiopien, China oder Lettland nach Spandau verschlägt – wer etwas über Bau oder Ausstattung des Gotteshauses lesen will, kann das tun.

Wie oft denn so ein Informationsblatt in Mandarin in Anspruch genommen wird? „Das vielleicht nicht so oft“, sagt Christine Paasch, die ehrenamtlich in der Kirche hilft. Aber internationale Touristengruppen kämen durchaus, gerade sei eine türkische Gruppe hier gewesen. Besonders in der Adventszeit, wenn Weihnachtsmarkt und Konzerte viele Gäste anziehen, wird die Kirche besucht. „Dann ist hier so viel los, dass wir mit dem Zählen gar nicht hinterherkommen“, ergänzt Rainer Paasch. Das Gleiche kann man im Kolk, dem ältesten Siedlungsgebiet der Altstadt, nicht behaupten. Dort sind die Straßen an diesem Tag leer. Aber einen Menschen, der mit einem Buch in der Hand auffällig die Häuser begutachtet, entdeckt man doch.

Ein Tourist? Nein. Ralph Jakisch ist nebenberuflicher Stadtführer, gerade bereitet er seinen ersten Rundgang durch Spandau vor. Zum Test will er zuerst einmal Freunde durch den Bezirk führen, aber im nächsten Frühjahr soll es dann auch eine öffentliche Tour geben. Denn, so findet Jakisch, ein paar mehr Besucher könnte die Havelstadt durchaus vertragen.

Wo bitte geht’s nach Treptow-Köpenick?

Neben der alten Geschichte des Hauptmanns von Köpenick und dem Schloss wirbt der Tourismusverein gern mit dem großen Erlebnis- und Sportangebot auf dem Wasser. Besonders gern schipperten die Holländer, Engländer und Schweizer über Köpenicks Gewässer, weiß Andreas Groß zu berichten. Ganz anders die Asiaten, die zöge es eher in die Schlösser der City und nach Potsdam, meint er. Das Geschäft mit den Touristen laufe gut. Groß muss es wissen, er verkauft Tickets der Stern und Kreisschiffahrt mit Anleger beim Rathaus. Allerdings steht an diesem kühlen, sonnenlosen Herbsttag zur Mittagszeit nicht ein Mensch vor seiner Kasse. Er winkt ab: „In ein paar Tagen ist Saisonende!“

Einige Straßen weiter ist ein Stadtführer unterwegs, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Tourismus? Da kann er sich richtig empören. Der habe arg nachgelassen in den letzten Jahren. Viel zu wenig Werbung, findet er, im Bezirk selbst und durch den Senat. Von dort komme kaum Geld „aus der Werbetrommel in Köpenick an“. Warum gebe es in der City keine Hinweise auf die Bezirke?

Für Attraktionen wie den Müggelturm sollte mehr gemacht werden. Am Ende müsse sich der Bezirksbürgermeister dafür starkmachen. Ein Pro­blem seien zudem die vielen Baumaßnahmen im Bezirk, gerade im Bereich der Altstadt fehle es an Parkplätzen, für Touristenbusse sei es schwierig. Das kann Sandra Bechstein aus der Altstadt-Boutique „CY-32-Roger“ nur bestätigen: „Die Verkehrssituation ist wirklich ein Desaster.“

Zehlendorfer unter sich in Zehlendorf

Auf dem Teltower Damm ist das Rattern von Rollen zu hören. Es sind keine Rollkoffer, sondern Einkaufstrolleys, die Senioren hinter sich herziehen. Touristen? Die Mitarbeiterin der Buchhandlung „Holzapfel“, die seit 1927 am Teltower Damm ist, überlegt. „Da kommen nicht viele.“ Ab und zu kaufe einer einen Falkplan, aber das seien vereinzelte Kunden, die meist Verwandtschaft in Zehlendorf besuchten.

Unter der Friedenseiche im sogenannten historischen Winkel vor der alten Dorfkirche und dem Heimatmuseum sitzen zwei Männer mit einer Flasche Rotwein. Touristen? Auch hier – am ältesten Platz Zehlendorfs – Fehlanzeige. „Zu uns kommen höchstens alte Zehlendorfer, die jetzt in den USA, Kanada oder anderen Teilen Deutschlands leben“, sagt Susanne Zisenis, Schatzmeisterin im Heimatmuseum. Oder Zugezogene, die sich für die Geschichte interessierten. Aber kaum Touristen. „Da müsste viel passieren, damit die kommen“, sagt Zisenis. Vor allem mehr Werbung.

Und dann wird doch ein Rollkoffer in den Museumsvorraum geschoben. Eine Touristin. Sigrid Unger war über das Wochenende aus Stuttgart nach Zehlendorf gekommen, ihr Patenkind feierte 18. Geburtstag. Jetzt hat sie noch Zeit bis zum Rückflug und ist den Königsweg abgelaufen. „Das Heimatmuseum habe ich zufällig entdeckt“, sagt die Stuttgarterin. Berlins Mitte – die kenne sie genug.

Und ewig lockt Marienfeldes Weihnachtsmarkt

Menschenleer liegt der stille Platz vor der alten Dorfkirche Marienfelde in der Vormittagssonne. Die mächtigen Bäume werfen ihre Schatten auf das im Auftrag der Templer um 1220 erbaute Kleinod, eines der ältesten gut erhaltenen Bauwerke Berlins. Die Marienfelder sind sehr stolz auf ihre Feldsteinkirche und den idyllischen Dorfanger mit dem kleinen Teich. Doch Berlin-Touristen interessieren sich offenbar nicht dafür.

„Vielleicht dreimal im Jahr hält hier mal ein Reisebus“, sagt Heiko Salmon. Zusammen mit seiner Frau Dinah Haß betreibt er in Sichtweite zur Kirche „Lehmanns Bauernhof“. Vereinzelt komme auch einmal ein Radfahrer vorbeigefahren, der die Tour in irgendeinem Führer oder unter „Verborgene Orte“ im Internet gefunden hat. Dabei ist der Platz historisch interessant, zeigt er doch beispielhaft, wie Berlin einst aus einzelnen Dörfern zusammenwuchs. Immerhin: Die Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), war jüngst da – auf Kieztour, mit ein paar interessierten Rentnern, erzählt Salmon. „Meist lassen sich nur Berliner sehen, in unserem Hofladen mit dem Biofleisch-, Käse -und Eierangebot oder in unserem Hofcafé“, erzählt Dinah Haß.

Wirklich zahlreich kommen Besucher nur zum Weihnachtsmarkt, den die Evangelische Kirchengemeinde Marienfelde seit Jahren mit anderen Anrainern und dem TSV Marienfelde rund um die Dorfaue veranstaltet.

