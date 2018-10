Berlin feiert die Einheit

Berlin. Zwischen Regierungsviertel und Tiergarten erwartet Berlin zum Tag der Deutschen Einheit eine Million Besucher. Los geht’s am heutigen Montag um 14 Uhr. Schluss ist Mittwochnacht. Das müssen Besucher wissen:

Welches Motto hat das Fest?

Mit dem Fest zum Tag der Deutschen Einheit will Berlin ein Zeichen setzen: Das Motto der Einheitsfeier lautet deshalb auch „Nur mit Euch“. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): „Es drückt alles aus, was wichtig ist: Nur gemeinsam, nur mit Euch werden wir es schaffen, gut und frei und friedlich miteinander zu leben.“ Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft könnten nur gemeinsam bewältigt werden. Auch die deutsche Einheit vor 28 Jahren sei eine Gemeinschaftsleistung gewesen.

Warum finden die Feierlichkeiten in Berlin statt?

Die Feier zum Einheitstag am 3. Oktober findet jedes Jahr in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. Für Berlins Regierungschef ist das Fest gleichzeitig das Ende seiner Amtszeit: Die symbolische Amtsübergabe der Bundesratspräsidentschaft von Michael Müller an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) soll am 3. Oktober im Zelt des Bundesrates direkt vor dem Reichstag stattfinden.

Was erwartet die Besucher?

Ein spektakulärer Anblick ist das temporäre Einheitsdenkmal des französischen Street-Art-Künstlers JR. An der Westseite des Brandenburger Tores will der Franzose mit einer 25 Meter hohen Fotocollage aus historischem Bildmaterial eine Szene aus der Mauerfallnacht vom 9. November 1989 nachstellen.

Verbindendes Element auf dem Festgelände ist das sogenannte Band der Einheit: 11.040 Ortsschilder aller deutschen Städte und Gemeinden schlängeln sich in alphabetischer Reihenfolge auf einer Länge von 2,5 Kilometern auf dem Boden. Musikalisch eröffnet werden die Feierlichkeiten am Montag vom Jugendorchester Neue Philharmonie, bestehend aus angehenden Orchester­musikern aus der ganzen Welt.

Beginn ist um 19 Uhr auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Am Dienstag ab 19 Uhr gibt es dort auch ein großes Konzert mit The BossHoss, George Ezra, Philipp Volksmund und Lea. Höhepunkt und auch Ausklang der Feierlichkeiten ist am Abend des 3. Oktober um 19.30 Uhr mit der Veranstaltung „#1HEIT – Das Konzert“. Auf der Bühne spielen dann unter anderem Samy Deluxe, Nena, Patrice, Philipp Poisel und Namika. Auch für die jüngeren Besucher gibt es viel zu entdecken: Im Tiergarten wird ein Bereich mit Mitmachangeboten wie einer Kinderdisco, einem Zirkus und Workshops in ein Paradies zum Spielen und Lernen verwandelt.

Was müssen Besucher beachten?

Gäste sollten genügend Zeit einplanen: Durch Taschen- und Personenkontrollen kann es an allen Eingängen zu Wartezeiten kommen. Wichtig: Taschen oder Rucksäcke größer als DIN A4 dürfen nicht mit auf das Areal genommen werden. Eine Aufbewahrungsmöglichkeit vor Ort gibt es nicht. Auch Fahrräder, Skateboards, große Schirme, Selfie-Sticks, Glasbehälter und Sprühdosen jeder Art sind verboten. Insgesamt gibt es vier Eingänge (siehe Lageplan). Die Öffnungszeiten des Geländes sind: Montag (14 bis 24 Uhr) sowie Dienstag und Mittwoch (jeweils 11 bis 24 Uhr).

Welche Straßen sind gesperrt?

Für die Aufbauarbeiten zum Einheitsfest ist die Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und dem Brandenburger Tor bereits seit dem 22. September voll gesperrt. Gleiches gilt für die Ebert­straße zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße. Von den Sperrungen sind seit dem 28. September auch die Otto-von-Bismarck-Allee, die Scheidemannstraße, die Moltkebrücke, die Kronprinzenbrücke, die Yitzhak-Rabin-Straße, die Wilhelmstraße sowie die John-Foster-Dulles-Allee betroffen.

Die Sperrungen gelten auch für Radfahrer. Für eine Umfahrung der gesperrten Straßen in Ost-West-Richtung bietet sich die Invalidenstraße sowie südlich des Festgeländes die Leipziger Straße an. Wer den Bereich in Nord-Süd-Richtung umfahren möchte, nutzt den Tiergartentunnel. Freie Fahrt gilt auf den genannten Straßen erst wieder ab Montag, dem 8. Oktober, ab 6 Uhr.

Mehr Informationen unter: www.tag-der-deutschen-einheit.berlin.de