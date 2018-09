Stasiopfer-Gedenkstätte: Nachfolge von Knabe ist ungewiss

Brelin. Die überraschende Absetzung des Direktors der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat am Tag nach der Verkündung durch den Stiftungsrat große Diskussionen ausgelöst. Einen Nachfolger für die übergangsweise Leitung der Gedenkstätte gibt es noch nicht. Nach Informationen der Berliner Morgenpost laufen Gespräche mit mehreren Kandidaten, in den nächsten Tagen soll ein Interimsdirektor vorgestellt werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit könnte der- oder diejenige auch für eine langfristige Lösung infrage kommen. Die dauerhafte Besetzung des Direktorenpostens erfordere aber eine Ausschreibung, wie Daniel Bartsch, Sprecher von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), sagte. „Bis der gesamte Prozess abgeschlossen ist, kann es noch mehrere Monate dauern“, so Bartsch.

Zwei Namen stehen schon jetzt im Raum

Der frühere DDR-Bürgerrechtler Stephan Hilsberg sprach sich gegenüber der Morgenpost für Jens Gieseke aus, der bereits Mitglied im Stiftungsrat ist. „Er könnte den nötigen Übergang zur jüngeren Generation in der Leitung verkörpern“, sagte Hilsberg. „Außerdem kennt er die Schwachstellen der Gedenkstätte sehr gut.“ Ein weiterer Vorschlag stammt von Markus Meckel, dem Vorsitzenden des Stiftungsrates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der „Berliner Zeitung“ sagte er, dass er sich Mecklenburg-Vorpommerns früheren Stasi-Unterlagen-Beauftragten Jörn Mothes vorstellen könnte.

Knabe soll nach einem Beschluss des Stiftungsrates der Gedenkstätte vom Dienstag ordentlich gekündigt werden. Hintergrund sind Vorwürfe früherer Mitarbeiterinnen gegen die Führung der Gedenkstätte. In einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) beklagten sie vor wenigen Wochen ein sexistisches Verhalten seitens der „Führungsetage“ der Gedenkstätte. Im Fokus stand dabei vor allem Knabes Stellvertreter, gegen den es schon vor zwei Jahren Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gab.

Er war am Montag von Knabe beurlaubt worden. Manches Mitglied im Stiftungsrat geht nun davon aus, dass er gegen die Kündigung arbeitsrechtliche Schritte einleiten könnte. Sollte er vor Gericht gewinnen, müsste ihn die Gedenkstätte weiter beschäftigen – jedoch nicht zwangsläufig als Direktor. Knabe äußerte sich dazu nicht, sagte der Morgenpost aber: „Mit großer Leidenschaft habe ich mich dem Aufbau der Gedenkstätte Hohenschönhausen gewidmet. Ich bin erschüttert, dass ich jetzt nach 17 Jahren auf die Straße gesetzt werde. Ich würde die Aufgabe gerne fortführen, denn ich fühle mich der Aufarbeitung der SED-Diktatur weiterhin tief verbunden.“

Lederer war am Mittwoch in der Gedenkstätte, um die Mitarbeiter über die Entscheidung des Stiftungsrates zu informieren. Seinem Sprecher zufolge sei das Gespräch in einer „offenen und ruhigen“ Atmosphäre verlaufen. Lederer habe den Mitarbeitern seine Wertschätzung für ihre Arbeit ausgedrückt.

In der Berliner Landespolitik sorgte die Entscheidung des Stiftungsrates für Diskussionen und bisweilen scharfe Kritik aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Georg Pazderski forderte die Rehabilitierung und Wiedereinsetzung Knabes und warf Lederer vor, dass er nach einem „willkommenen Anlass“ gesucht habe, „um den politisch unbequemen Direktor abzusetzen“.

Damit spielt er auf das grundsätzlich belastete Verhältnis zwischen Knabe und Lederer an. Schon vor Lederers Amtsantritt hatte sich Knabe kritisch über ihn geäußert, weil Lederer – ob seiner Parteizugehörigkeit – keinen Schwerpunkt auf die Aufarbeitung der SED-Diktatur lege. „Es scheint, dass Berlins linker Kultursenator dieser Tradition seiner SED-Nachfolgepartei enger verbunden ist, als er bisher zugeben wollte“, so Pazderski weiter. Traurig sei, dass eine „einst stolze und antikommunistische SPD“ unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller dem Vorgehen schweigend zusehe – „offensichtlich nur um den Koalitionsfrieden und damit die eigene Macht zu wahren“. Müllers Sprecherin Claudia Sünder wies die Vorwürfe zurück. „Der Regierende Bürgermeister kann die Entscheidung des Stiftungsrates nachvollziehen“, sagte sie. „Persönlich einschalten wird sich der Regierende nun nicht, die Neubesetzung des Postens obliegt dem Kultursenator.“

FDP-Wissenschaftspolitiker Stefan Förster sprach von einer „Unverschämtheit“: „Der Rauswurf von Hubertus Knabe als anerkannter Gedenkstättenleiter ist eine Rache des Senats an einem seiner schärfsten Kritiker, der bei den Opfern der SED-Diktatur hohes Ansehen genießt.“ CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sprach Knabe seine „höchste Anerkennung“ für seine Arbeit in den vergangenen Jahren aus. „Gleichzeitig halte ich es für schwierig, dass ausgerechnet Kultursenator Lederer einen Kandidaten sucht, weil er selbst der Nachfolgepartei angehört, die für das Unrecht in der DDR verantwortlich war.“ Grünen-Politiker An­dreas Otto nahm Lederer in Schutz. „Ich denke nicht, dass er befangen ist“, sagte er. „Zudem wird die Entscheidung von einem Gremium gefällt.“

