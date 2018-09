Ein Mann wurde am Flughafen festgenommen, weil er eine verdächtige Weste mit Kabeln und Drähten trug. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Flughafen Schönefeld Kabel und Drähte: Mann mit verdächtiger Weste am Flughafen

Berlin. Am Flughafen Schönefeld läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Ein Mann hatte am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz P6 Sicherheitskräfte mit einer Bierflasche bedroht und eine verdächtige Weste getragen, an der Kabel und Drähte heraushingen. Obendrein hatte er weitere Gepäckstücke bei sich, wie die Polizei Brandenburg über Twitter mitteilte.

Zeugen informierten die Beamten gegen 8 Uhr - sie nahm den Verdächtigen anschließend in Gewahrsam. Die Spurensicherung ist bereits auf dem Weg, um die Gegenstände zu untersuchen. Der Parkplatz P6 sowie die Almhütte und die Glasunterführung sind derzeit gesperrt.

Der Berlin Airport Service ließ verlauten, dass es jedoch keine Einschränkungen im Flugbetrieb gebe. Auch für Personen bestehe derzeit keine Gefahr, so die Polizei.

Derzeit besteht am #Flughafen #Schönefeld keine Gefahr für Personen. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Die Weste wurde ihm von der @bpol_b abgenommen. Die sichergestellten Sachen werden aktuell von Spezialkräften untersucht. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) September 25, 2018

( BM )