Fördergeld hilft Brennpunktschulen

Berlin. 2014 hat der Senat das Bonusprogramm für Schulen mit einer hohen sozialen Belastung ins Leben gerufen. Ist der Anteil der Schüler, deren Eltern Sozialleistungen beziehen, besonders hoch, können sie zusätzliche Finanzmittel bekommen. Die Fördersumme für die sogenannten Brennpunktschulen beträgt maximal 100.000 Euro pro Jahr. Doch nutzt der Einsatz des Geldes überhaupt etwas? Haben Schüler aus sozial benachteiligten Familien nun bessere Bildungschancen? Das hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) jetzt untersuchen lassen. Das Fazit: Die überwiegende Mehrheit der Schulleiter und Lehrer hält das Programm für wirksam und misst ihm positive Effekte bei.

Die Bildungsverwaltung hat das Bonus-Programm vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) evaluieren lassen. Untersucht wurden die 220 Schulen, die seit 2014 am Bonus-Programm partizipieren, inzwischen sind es 287 Schulen, die mit insgesamt 18,5 Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. Für die Evaluation wurden Schulleiter und Lehrer befragt. Außerdem nutzte das Institut schulstatistische Daten wie Abbrecher- und Fehlquoten. Am Freitag wurden die Ergebnisse der Studie vorgestellt.

Demnach bewerteten Rektoren und Lehrer das Bonus-Programm insgesamt positiv. Es sei sehr sinnvoll, setze an den richtigen Stellen an und sei mehr als nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, lautete der Tenor. Scheeres betonte, mehr als 75 Prozent der Schulleitungen nähmen bei mindestens einem schulischen Problem eine deutliche Verbesserung durch das Programm wahr. Das betreffe etwa das Schulklima, die Außenwirkung oder das Sozialverhalten der Schüler.

Weniger Schulabbrecher an besonders belasteten Schulen

Allerdings kommt das DIPF auch zu dem Ergebnis, dass die Lehrer im Zuge des Programms bislang kaum spürbare Verbesserungen bei den Lernergebnissen ausmachen. Bei den unentschuldigten Fehltagen und Schulabbrüchen – wichtige Indikatoren für den Bildungserfolg – zeige sich nur an den sozial besonders belasteten Schulen eine Besserung. Dort liegt der Anteil der Kinder, die von Zuzahlungen zu Lernmitteln befreit sind, bei über 75 Prozent. An drei von vier dieser Schulen sank die Abbrecherquote um mindestens zehn Prozent. Die Mitarbeiter des Instituts betonen, dieser Effekt müsse nicht zwingend eine Folge des Bonus-Programms sein. Sie bewerten das Programm zurückhaltend, sehen es aber insgesamt als Baustein zur Reduzierung von Ungleichheiten im Bildungssystem.

Die Schulen dürfen das Geld eigenverantwortlich einsetzen. Sie können Sozialarbeiter oder Musikpädagogen als Honorarkräfte einsetzen oder die Ausstattung der Schule verbessern. Unzulässig sind nur Baumaßnahmen oder die Einstellung zusätzlicher Lehrer. Die Fördersumme enthält einen erfolgsabhängigen Leistungsbonus, dem eine Zielvereinbarung zugrunde liegt. Die Bildungssenatorin möchte mittelfristig mit allen Berliner Schulen Verträge abschließen, in denen Ziele der Schulentwicklung definiert werden.

Zu den Befürwortern des Bonus-Programms gehört auch Andrea Franke, Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule in Gesundbrunnen (Mitte). Es sei ein „ganz wichtiger Baustein“ für eine positive Schulentwicklung. Als Franke im vergangenen Jahr die Leitung der Sekundarschule übernahm, fand sie zwei Projekte vor, die aus dem Fördergeld finanziert wurden, eine Schülerfirma für Catering und eine Bibliothek. Die Projekte seien gut, hätten aber letztlich zu wenige Schüler erreicht und seien nicht optimal in Schulalltag und Unterricht eingebunden gewesen, sagte sie.

Inzwischen wurde die Firma auf die ganze Schule ausgeweitet und sie übernimmt das tägliche Mittagessen in der Mensa. „500 Schüler kochen für 500 Schüler“, erklärte die Rektorin. Einige fühlten sich dabei so gut aufgehoben, dass sie ihre berufliche Zukunft in diesem Bereich sähen. Die Bibliothek sei mit Tests und Fördermaßnahmen zur Lesekompetenz verbunden worden. Zuletzt, so stellt Andrea Franke mit Freude fest, sei „die Willy Brandt“ bei der Schulinspektion wesentlich besser beurteilt worden. Und die Schüler sagen, sich dort wohler zu fühlen als früher. „Das hätten wir ohne das Geld aus dem Bonus-Programm nicht gestemmt“, ist sie überzeugt.