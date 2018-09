Bahnfahren mit Yoga-Ecke und im Massagesessel

So könnte künftig eine Arbeitsecke in einem Regionalzug aussehen: Mit Laptop-Anschluss, einer Schreibplatte und Kaffeeautomaten

Berlin. Eine Fahrt mit der Bahn ist für viele Pendler oft eine stressige Angelegenheit. Das soll nicht so bleiben. Die Deutsche Bahn präsentiert dazu auf der Innotrans einen „Ideenzug“, in den ganz viele Innovationen für das Bahnfahren der Zukunft reingepackt sind. „Pendler verbringen einen großen Teil ihres Alltags im Zug – und der muss nicht langweilig sein“, betonte Jörg Sandvoß, Vorstandschef der Bahntochter DB Regio, bei der Vorstellung des Zuges, der in einem Pavillon am Südeingang des Messegeländes gezeigt wird.

Eingebaut in den Modellwagen ist etwa ein Sitz eines polnischen Anbieters. Der ist nicht nur bequemer als heutige Bahnmöbel, er bietet auch zahlreiche neue Services. Über einen integrierten Bildschirm können beispielsweise ein Ticket gekauft oder Speisen und Getränke aus dem Bordrestaurant geordert werden. Die Sitzposition lässt sich individuell anpassen, die Einstellungen werden in einer Daten-Cloud gespeichert. Steigt der Fahrgast später in einen anderen Zug und meldet sich dort wieder an, wird der Sitz in die gespeicherte Position gefahren und der zuvor ausgewählte Film kann weitergeschaut werden.

Damit der Pendler sich unterwegs entspannen kann, verfügt ein weiteres Sitzmodell über eine Massagefunktion. Interessant dürfte für viele auch das „Power-Napping“-Modul sein. Eine Kabine mit zwei Liegen, die – nach vorheriger Buchung – einen erholsamen Kurzschlaf ermöglichen. Die Liegen können laut Projektleiter Mario Theis nicht nur in warmes Licht getaucht werden, sie verfügt auch über ein „Noise-Cancelling“. Dabei werden mit technischen Mitteln störende Umgebungsgeräusche unterdrückt. Alternativ können sich Entspannungssuchende auch zu Übungen ins Yoga-Abteil zurückziehen.

Während der eine Fahrgast eher die Ruhe sucht, will der andere lieber arbeiten. Auch dafür sind im Ideenzug mehrere Gestaltungsvorschläge umgesetzt – Steckdose, USB-Anschluss und Haken für die Handtasche inklusive. Für Reisende mit Nachwuchs dürfte das „Kindermodul“ interessant sein. Es bietet verschiedene Spiel- und Unterhaltungsideen für Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren. Auch zum Thema „überfüllte Züge“ haben sich die Bahnentwickler Gedanken gemacht. Eine Idee: Der Stehplatz, bei dem man sitzen kann. Bei dieser platzsparenden Variante verfügt der Stehplatz über eine gepolsterte Rückenlehne und eine Minisitzfläche.

Nicht jede Lösung werde auch in den Bahnalltag einziehen, sagte Sandvoß. Wichtig sei ihm, mit den Fahrgästen, aber auch Vertretern der Ländern, die den Regionalverkehr finanzieren, darüber zu diskutieren. Bei der S-Bahn München etwa werden bereits in Kürze einige Ideen umgesetzt. Dort wird es in den Zügen Sitzecken mit Lounge-Charakter geben. Berliner und Brandenburger werden darauf länger warten müssen. Für die laufende Neuausschreibung zahlreicher Regionalexpress-Verbindungen kommt der Ideenzug zu spät.