Ordnungsämtern in Berlin fehlen Mitarbeiter

Die Stellen in den Bezirken sind aufgestockt, aber trotzdem noch kaum mehr Kräfte auf den Straßen

Sie kümmern sich um falsch parkende Autos, kontrollieren Spielhallen und illegalen Müll. Genau deshalb wünschen sich viele Berliner mehr Präsenz der Ordnungsamtsmitarbeiter auf den Straßen. Doch davon ist Berlin weit entfernt. 100 zusätzliche Stellen in den Ordnungsämtern der Bezirke hat Berlin in diesem Jahr geschaffen. Doch verbessert hat sich die Situation kaum, etliche Stellen sind unbesetzt. Mal mangelt es an Bewerbern, mal verhindern interne Schulungen den schnellen Einsatz. Im Resultat bedeutet es: Auf den Straßen ist von den neuen Mitarbeitern fast nichts zu sehen.

Wie sehr Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, zeigt sich beispielsweise in Mitte. Der Bezirk erhöhte die Planstellen im Allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) in diesem Jahr von 47 auf 70. Unbesetzt sind davon aktuell noch immer 22 Stellen. Im Herbst beginnen zwölf weitere Kräfte ihre Arbeit. Offen bleiben zehn Stellen. „Wir hätten nicht zwölf, sondern 22 Leute eingestellt, wenn wir könnten“, gibt Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) zu. Doch die Qualität der Bewerber reiche nicht aus.

Ähnliche Lage in anderen Bezirken

Charlottenburg-Wilmersdorf hat 57 Stellen für den AOD vorgesehen. Besetzt sind davon 49. Steglitz-Zehlendorf sucht noch sechs neue Mitarbeiter. Neukölln würde gern 57 Mitarbeiter im AOD beschäftigen. Doch besetzen kann der Bezirk zurzeit nur 43 Stellen. Man hoffe, die freien Plätze im Frühjahr 2019 besetzt zu haben, sagt ein Bezirksamtssprecher. Von den 39 Stellen für den Ordnungsdienst in Tempelhof-Schöneberg sind aktuell 14 offen – ein Drittel aller Stellen.

Doch auch besetzte Stellen bedeuten nicht, dass die Mitarbeiter tatsächlich im Einsatz sind. Der Krankenstand liegt im Ordnungs- sowie im Straßen- und Grünflächenamt Tempelhof-Schöneberg laut der zuständigen Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) aktuell bei knapp 19 Prozent. 2016 waren die Mitarbeiter im Ordnungsamt durchschnittlich 67 Tage krank. In Mitte fehlte jeder Ordnungsamtsmitarbeiter zwischen Frühjahr 2017 und Anfang 2018 im Durchschnitt 46 Tage.

Und selbst wenn neue Mitarbeiter ihren Dienst aufnehmen, bedeutet das nicht zwangsläufig sofort mehr Ordnungsamtskräfte auf den Straßen. Fangen Mitarbeiter neu beim Ordnungsdienst an, müssen sie zuerst einen rund 16-wöchigen Lehrgang bei der Verwaltungsakademie absolvieren. Eine Schulung, die sie praxisnah auf die Arbeit auf Berlins Straßen vorbereitet. Die Mitarbeiter lernen, mit Konfliktsituationen umzugehen, und werden etwa im Umgang mit Spürhunden und in Selbstverteidigung geschult.

Nicht immer allerdings können die neu Eingestellten unmittelbar an der Schulung teilnehmen. Lediglich alle paar Monate gibt es einen Lehrgang. Wer da nicht reinkommt, muss bis zum nächsten warten. So ergeht es auch den neuen Ordnungsamtsmitarbeitern, die im November ihre Arbeit in Mitte aufnehmen. Möglicherweise beginnt der mehrmonatige Lehrgang für sie erst im Februar 2019. Erst danach kann das Ordnungsamt sie vollwertig im Außendienst einsetzen.

Neue Mitarbeiter laufen als Trainees bei Kollegen mit

Bis dahin laufen die Angestellten als Trainees bei ihren Kollegen mit. Selbst handeln dürfen sie dabei nicht. Für Bürgermeister von Dassel ist die Situation ärgerlich: „Wir brauchen die Leute dringend auf der Straße.“ In anderen Bezirken ist die Situation ähnlich. Von einem „Riesenproblem“ spricht der Ordnungsstadrat von Marzahn-Hellersdorf, Johannes Martin (CDU). Von den fünf neuen Mitarbeitern hätten nur drei eine entsprechende Schulung. Die anderen beiden seien erst im November dran.

Gegen die Kapazitätsengpässe in der Verwaltungshochschule müsse dringend etwas getan werden, so Martin. Von „vereinzelten Engpässen“ spricht auch Arne Herz (CDU), Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Wie die Bezirke auf den Personalmangel reagieren, ist zuweilen wenig zielführend. Denn auch untereinander konkurrieren sie um Angestellte. Bekannt ist, dass sie dabei auch Ordnungsamtsmitarbeiter anderer Bezirke abwerben.