Ikone der Moderne Neue Nationalgalerie in Berlin soll 2020 wieder öffnen

Berlin. Die von Stararchitekt David Chipperfield geplante Sanierung der Neuen Nationalgalerie in Berlin soll 2019 abgeschlossen sein, 2020 könnte das Haus wieder öffnen. „Wir liegen vom Plan her auf dem roten Faden“, sagte Arne Maibohm, verantwortlicher Bauleiter vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, am Dienstag bei einer Baustellenbegehung.

Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Rohbau gehe man nun in den Endspurt mit dem schrittweisen Wiedereinbau von insgesamt 35.000 eingelagerten Originalteilen.

Am Wochenende (15./16. September) soll nach einem Baufest am Freitag erstmals auch die Öffentlichkeit die Baustelle besichtigen können. Das Ausstellungshaus von Ludwig Mies van der Rohe gilt als eine Ikone der Moderne. Die seit 2016 laufende Sanierung ist auf rund 110 Millionen Euro veranschlagt.

( dpa )