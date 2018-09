Billigflieger fliegt für 130 Euro von Berlin nach Florida

Berlin. Die isländische Billig-Airline WOW air bietet ab Mitte Dezember Flüge von Berlin-Schönefeld nach Orlando an. Die Flüge, die einen Stopp in Reykjavík einlegen, sollen ab 129,99 Euro angeboten werden, wie es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt.

Die Flugverbindungen mit Zwischenstopp werden vom 18. Dezember bis Ende April 2019 angeboten, heißt es weiter. Der Stopp in Reykjavík dauere auf dem Hinflug etwa drei, auf dem Rückflug etwa eine Stunde. Die Flieger ab Airport SXF sollen drei Mal die Woche starten.

Mehr zum Thema:

Tegel bekommt neue Langstrecken-Flüge nach Nordamerika

Von Tegel direkt nach Philadelphia fliegen

( BM )