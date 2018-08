Zehnjähriger auf Klassenfahrt von Mitschüler vergewaltigt

Berlin. An einer Berliner Grundschule hat es einen schweren Missbrauchsfall gegeben. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Mit Blick auf den Opferschutz nannte er keine weiteren Details.

Der zehn Jahre alte Junge wurde kurz vor den Sommerferien während einer Klassenfahrt auf Schloss Kröchlendorff (Nordwestuckermark) missbraucht. Der Haupttäter ist ebenfalls zehn Jahre alt, zwei Mitschüler (beide 11) hielten das Opfer fest. Zwei unbeteiligte Schüler beobachteten den Missbrauch. Lehrer und Erzieher bekamen von der Vergewaltigung nichts mit. Dies bestätigte Beate Stoffers, Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), am Freitagabend der Berliner Morgenpost. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Bildungssenatorin Scheeres sagte der Morgenpost: "Ich bin entsetzt über diesen schockierenden Fall. Es muss alles getan werden, um das geschädigte Kind und die Familie zu unterstützen." Weiter sagte sie: "Alle Kräfte haben hier zusammengearbeitet: Schulpsychologen, Schulleitung, Jugendamt und Polizei, um den Fall aufzuarbeiten. Keiner der Täter geht mehr in die Schule. Dafür haben wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft."

Die Grundschule liegt in einem sozialen Brennpunkt. Ein Freund des Opfers hatte sich anderthalb Wochen nach der Tat einem Sozialarbeiter anvertraut. Nachdem die Vergewaltigung an der Schule intern bekannt wurde, informierte die Schulleitung Eltern und Polizei. Die Täter wurden bis zum Ferienbeginn vom Unterricht ausgeschlossen.

Der zehnjährige Täter aus Afghanistan galt schon vor der Tat als verhaltensauffällig. Das Jugendamt des Bezirks hat bei der Kinderschutzambulanz der Charité ein psychologisches Gutachten bestellt. Die Behörden gehen davon aus, dass der Täter keine normale Schule mehr besuchen kann. Die beiden Mittäter aus Afghanistan und Syrien wurden inszwischen an anderen Schulen untergebracht. Auch das Opfer will nicht mehr in seine alte Klasse zurück.

( BM )