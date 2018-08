Berlin bekommt erste Antisemitismusbeauftragte

Berlin. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin besetzt zum 1. September 2018 erstmals die Stelle einer Antisemitismusbeauftragten.

Das gaben die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt. Ziel von Justizsenator Dirk Behrendt und Generalstaatsanwältin Margarete Koppers sei es, so mehr Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden der Hauptstadt beim Kampf gegen Antisemitismus zu schaffen. Oberstaatsanwältin Claudia Vanoni wird als erste Antisemitismusbeauftragte der Strafverfolgungsbehörden Berlins besetzt.

Laut Behrendt sei der Antisemitismus in fast allen politischen, gesellschaftlichen und religiösen Gruppen verankert, immer gleich verachtenswert und gerade hierzulande besonders zu bekämpfen. „Durch die Förderung zivilgesellschaftlicher Organisationen wie RIAS haben wir in den letzten Jahren bereits mehr Licht in das Dunkelfeld des Antisemitismus in Berlin gebracht und bei Straftaten die Anzeigebereitschaft erhöht.“ Mit der neuen Stelle wolle man nun eine direkte Ansprechpartnerin in der Hauptstadt schaffen und den Kontakt mit zivilgesellschaftlichen Gruppen ausbauen, so Behrendt weiter.

Die neuen Aufgaben Vanonis beschreibt Generalsstaatsanwältin Margarte Koppers so: „Frau Vanoni verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Verfolgung politisch motivierter Straftaten auf Landes- und Bundesebene, sie wird gemeinsam mit der zuständigen Fachabteilung der Staatsanwaltschaft Berlin den Kontakt mit Institutionen und Organisationen jüdischen Lebens in Berlin vertiefen. Mein Ziel ist eine enge Kooperation der Antisemitismusbeauftragten mit der Jüdischen Gemeinschaft und Organisationen.“

( BM )