Großeinsatz der Polizei gegen arabische Großfamilie

Seit dem frühen Morgen läuft eine großangelegte Razzia gegen einen arabischen Clan in Berlin. Dabei geht es um Drogen.

Berlin. Seit dem frühen Montagmorgen führt die Berliner Polizei einen Großeinsatz im Zuge von Ermittlungen gegen eine arabische Großfamilie durch. An der Pohlstraße in Tiergarten durchsuchten die Beamten kurz vor 6 Uhr Räumlichkeiten. Demnach sollten zwei der Hauptverdächtigen festgestellt werden. Mindestens eine Person wurde festgenommen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Drogendelikten, dabei soll es vornehmlich um Kokain gehen. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Gebäude in der Stadt, unter anderem in Kreuzberg, durchsucht.

Am dem Großeinsatz beteiligt waren die BerlinerStaatsanwaltschaft, Polizei, Beamte des Landeskriminalamtes (LKA), Einheiten eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) sowie zwei Spezialeinsatzkommandos (SEK). Zum Einsatz kamen auch speziell ausgebildete Spürhunde. Weiter Einzelheiten zu dem Einsatz sind noch nicht bekannt.

Mitglieder des Clans stehen auch unter Verdacht, im Frühjahr 2017 eine riesige Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen zu haben. Bis heute blieb die millionenschwere Münze verschwunden.

Erst am Wochenende war es zu einem Zwischenfall in Neukölln gekommen. Mitglieder der des Clans hatten Sanitäter bedrängt, nachdem sie erfolglos versucht hatten, ein Familienmitglied wiederzubeleben. Erst die Polizei konnte die Lage beruhigen.

