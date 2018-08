Lunapharm-Skandal: Charité-Patientin betroffen

Vom Pharmaskandal um die Firma Lunapharm ist auch eine Krebs-Patientin der Charité betroffen. Darüber informierte Ulrich Frei, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, am Sonnabend die Berliner Morgenpost. Eine Charité-Ärztin habe der Patientin im vergangenen Jahr ein oral einzunehmendes Medikament für eine Chemotherapie verordnet. Da dies in einer Ambulanz geschehen sei, habe die Frau nicht direkt über die Charité-Apotheke beliefert werden dürfen. Vielmehr, so Frei, habe die Ärztin ein Rezept ausstellen müssen, das die Patientin dann in einer öffentlichen Apotheke ihrer Wahl eingelöst habe.

Recherchen der Senatsgesundheitsverwaltung zu den Vertriebswegen der Lunapharm-Medikamente hätten jetzt ergeben, dass diese Apotheke von dem Brandenburgischen Unternehmen beliefert wurde und die Charité-Patientin ein Präparat der Firma bekam, teilte der Ärztliche Direktor mit. Ob ein wirksames oder unwirksames Medikament ausgereicht wurde, sei bislang unklar. Die Ärztin nehme derzeit Kontakt zu der Patientin auf und prüfe, ob es auffällige Unregelmäßigkeiten im Krankheitsverlauf gegeben habe.

Keine Lunapharm-Produkte in der Charité-Apotheke

Frei bekräftigte, dass die Charité keine Geschäftsbeziehungen zu Lunapharm oder andere der nunmehr inkriminierten Firmen unterhalte. In der Charité-Apotheke befänden sich folglich keine Lunapharm-Produkte. Daher wurde es zunächst als ausgeschlossen angesehen, dass Charité-Patienten vom Pharmaskandal betroffen sind. Nun stellte sich heraus, dass dies im Rahmen der ambulanten Versorgung doch möglich ist. Frei betonte, die Ärztin habe weder Einfluss darauf genommen, in welcher Apotheke die Patientin ihr Rezept einlöst noch von welchem Hersteller das Medikament sein soll. Insgesamt sind von dem Skandal um in Griechenland gestohlene und wegen falscher Lagerung möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente in Berlin und Brandenburg rund 220 Patienten betroffen.

Wie berichtet, waren zwei Apothekerinnen der Charité von 2014 an im Nebenjob für Lunapharm tätig und beendeten dies nach Bekanntwerden des Skandals. Eine Apothekerin ist zudem Mitglied der Ethikkommission des Landes Berlin. Die Kommission prüft die Notwendigkeit und Zulässigkeit von Arzneimitteltests. Die Apothekerin lässt ihre Tätigkeit dort ruhen, bis die Vorwürfe um Lunapharm geklärt sind.

