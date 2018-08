Festnahme: Terrorverdächtiger soll Anschläge geplant haben

Berlin. Die Polizei hat am Mittwochmorgen den 31 Jahre alten Tschetschenen Magomed-Ali C. in Berlin festgenommen. Der russischen Staatsbürger wird verdächtigt, einen schweren Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben.

Festnahme wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und anderer Straftaten, PM der #Bundesanwaltschaft v. 22.08.18, https://t.co/Mq9eYdGbAX — Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) August 22, 2018

Die Bundesanwaltschaft ließ den Mann am Mittwochmorgen mit Unterstützung durch Beamte des Bundeskriminalamtes mit Unterstützung der GSG 9 und des Berliner Landeskriminalamtes festnehmen. Der Einsatz fand in Spandau in Buch statt, dabei wurde die dortige Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dem Einsatz lag ein Haftbefehl des Bundesgerichtshofs vom 9. August 2018 zugrunde. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Demnach wird Magomed-Ali C. dringend verdächtigt, gemeinsam mit dem in Frankreich Inhaftierten Clément B. einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben.

Clément B., der am 18. April 2017 in Marseille festgenommen wurde, soll geplant haben, gemeinsam mit einem weiteren, ebenfalls festgenommenen Komplizen in Frankreich einen Sprengstoffanschlag zu begehen. Bei seiner Festnahme befand sich Clément B. im Besitz von mehreren Schusswaffen und drei Kilogramm TATP (Triacetontriperoxid).

Den hochexplosiven Sprengstoff hatten er und sein Komplize im Frühjahr 2017 in Frankreich gemeinsam hergestellt. Wie die Berliner Morgenpost im März dieses Jahres berichtete, soll B. auch Kontakt zum Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, unterhalten haben.

Im Zuge der französischen Ermittlungen ergaben sich dann Verdachtsmomente gegen Magomed-Ali C., die schließlich zu der Festnahme geführt haben.

Geplanter Anschlag sollte möglichst viele Menschen töten

In einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft heißt es: Der Verdächtige „verwahrte (...) am 26. Oktober 2016 in seiner Wohnung in Berlin eine erhebliche Menge TATP. Mit diesem Sprengstoff wollte der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich in Frankreich inhaftierten Mitbeschuldigten Clément B. einen Sprengsatz herstellen.“

Dieser Sprengsatz sollte den Ermittlern zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen. Die Anschlagsvorbereitungen der beiden wurden jedoch aufgrund eines präventiven Einsatzes der Berliner Polizei gegen Magomed-Ali C. gestört.

In der Folge befürchteten die beiden Terrorverdächtigen, dass die Berliner Wohnung von C. durchsucht werden würde, in der der Sprengstoff lagerte. Daher beschlossen sie, sich zunächst zu trennen. Magomed-Ali C. blieb in Berlin. Clément B. reiste Ende Oktober 2016 von Berlin über Aachen nach Frankreich. Dort wurde er am 18. April 2017 festgenommen.

Die Einsatz am Mittwoch soll vorallem den Verbleib des hochgefährlichen Sprengstoffs aufzuklären.

Magomed-Ali C. wird am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der ihm den Haftbefehl eröffnen und über eine Untersuchungshaft entscheiden wird.

