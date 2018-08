Ein Jahr nach Insolvenz: Was von Air Berlin geblieben ist

Die Insolvenz überraschte am Ende niemanden mehr Air Berlin war eine geschätzte Fluggesellschaft, die zweitgrößte Deutschlands. Ihre Pleite kam am Ende trotzdem nicht überraschend.

Berlin. In diesen Tagen im August des vergangenen Jahres folgte auf den Schock erst Trotz und dann Ernüchterung: Etihad, der größte Gesellschafter von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie Air Berlin hatte über Nacht den Geldhahn zugedreht. Die versprochene Millionenspritze, mit der die chronisch klamme Airline die nächsten Monate überstehen sollte, floss nicht. In der Konzernzentrale am Saatwinkler Damm fühlten sich die Mitarbeiter im Stich gelassen. Aus Trotz montierten einige das „Abu Dhabi“-Schild vor dem größten Konferenzraum ab und ersetzten es durch „Tegel“.

Doch den Niedergang von Air Berlin konnten die tatkräftigen Beschäftigten nicht mehr aufhalten. Am 15. August – heute vor einem Jahr – meldete die Fluggesellschaft Insolvenz an. Die Zeit der Schokoherzen ist vorbei – Air Berlin ist Geschichte.

Warum musste Air Berlin überhaupt Insolvenz anmelden?

Das Kerngeschäft von Air Berlin war hochdefizitär. Jahrelang hatte die Airline Verluste in Millionenhöhe eingefahren. Experten geben dafür auch dem Management die Schuld. „Air Berlin hat den Spagat nie geschafft“, sagte der Hamburger Luftfahrt-Kenner Cord Schellenberg.

Einerseits wollte die Airline ein familienfreundlicher Ferienflieger mit moderaten Preisen sein. Andererseits hatte die Konzernführung den Anspruch, Lufthansa mit einem weltumspannenden Streckennetz Konkurrenz zu machen.

Letzter Air-Berlin-Flug am Flughafen Berlin Tegel gelandet Es ist das Ende einer Ära: Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin Tegel ist dort der letzte Flieger der insolventen Fluggesellschaft gelandet. Der ausgebuchte Flug A... Letzter Air-Berlin-Flug am Flughafen Berlin Tegel gelandet

Zuletzt konnte Air Berlin nur mit Unterstützung des größten Gesellschafters Etihad überleben. Noch im April 2017 hatte der damalige Etihad-Chef James Hogan erklärt, Air Berlin in den nächsten Monaten weiter unterstützen zu wollen. Doch wenig später wehte aus Abu Dhabi plötzlich ein anderer Wind in die deutsche Hauptstadt. Hogan musste den Golf-Carrier verlassen. Mit ihm ging auch die Strategie, Air-Berlin-Maschinen als Zubringer für Etihad-Langstrecken zu nutzen.

Etihad stoppte versprochene Zahlung

Mitte August stoppte Etihad plötzlich eine versprochene Zahlung an Air Berlin. Hektisch versuchte die Konzernspitze einen Ausweg zu finden, um die Insolvenz noch abzuwenden. Doch schnell war klar, dass Air Berlin nicht mehr zu helfen ist. Am 15. August 2017 meldete das Unternehmen Insolvenz am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg an. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther aus Halle (Sachsen-Anhalt) bestellt.

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Lucas Flöther

Foto: Britta Pedersen / dpa

Warum steckte die Bundesregierung 150 Millionen Euro in eine zahlungsunfähige Airline?

Die Pleite der Fluggesellschaft platzte mitten in die Sommerferien. Tausende Deutsche waren mit Air Berlin in den Urlaub geflogen – und sollten mit den Maschinen auch wieder die Rückreise antreten. Mit einem 150 Millionen Euro schweren Hilfskredit sprang die Bundesregierung ein und sorgte so dafür, dass Air Berlin zunächst weiterfliegen konnte. Ohne die Millionenspritze hätten die Maschinen sofort am Boden bleiben müssen. Tausende Urlauber wären gestrandet gewesen.

Experten warfen der Regierung damals vor, den Wettbewerb zu verzerren, war es doch erklärtes Ziel, der Lufthansa eine möglichst geordnete Übernahme des Rivalen zu ermöglichen. Doch der Plan scheiterte. Bis heute sind nur 74,4 Millionen der 150 Millionen Euro an den Bund zurückgeflossen.

Unklar ist zudem nach wie vor, wie die Bundesregierung zu ihrer Entscheidung kam. Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PwC) über die Risikoeinschätzung des Kredits ist bis heute unter Verschluss. Die Opposition kritisiert das. Die Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge (Grüne) forderte in einem offenen Brief zuletzt „Antworten, die der Öffentlichkeit helfen könnten, zu verstehen, warum die Air-Berlin-Insolvenz so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist.“

Insolvenzverwalter Flöther geht unterdessen aber davon aus, dass ein großer Teil des Hilfskredits zurückgezahlt werden kann: „Es ist nicht mehr auszuschließen, dass wir sogar imstande sein werden, die gesamte ausgereichte Summe zurückzuzahlen“, erklärte er.

Wie reagierten die Konkurrenten?

Nach der Insolvenz bemühten sich viele Konkurrenten darum, einen möglichst großen Teil des früheren Air-Berlin-Geschäfts abzubekommen. Der Lufthansa-Konzern übernahm für 18 Millionen Euro die Regional-Gesellschaft LGW, musste allerdings im Werben um den Billigflieger Niki eine Niederlage einstecken. Weil ein Veto der EU-Wettbewerbshüter drohte, zog Lufthansa das Angebot für Niki zurück. Air Berlins österreichische Tochter-Airline rutschte daraufhin in die Insolvenz.

Danach musste der Verkaufsprozess mehrmals neu aufgerollt werden: Verwalter Flöther hatte bereits den Verkauf von Niki an Vueling, die spanische Billig-Tochter des Luftfahrtkonzerns IAG, unter Dach und Fach gebracht. Doch nach dem Einspruch des Flugastrechteportals Fairplane erhielt Niki-Gründer Niki Lauda mit seiner Gesellschaft Laudamotion für rund 46 Millionen Euro den Zuschlag. Lauda arbeitet mittlerweile mit Ryanair zusammen. Der irische Billigflieger soll bald die Mehrheit an Laudamotion übernehmen.

Niki-Käufer und Laudamotion-Chef Niki Lauda

Foto: Georg Hochmuth / dpa

Trotz der Niederlage im Kampf um Niki zählt aber auch die Lufthansa zu den Gewinnern der Air-Berlin-Pleite. Die Kranich-Airline entledigte sich nicht nur eines Konkurrenten. Heute ist die Konzern-Tochter Eurowings zudem mit zahlreichen Maschinen unterwegs, die zuvor für Air Berlin geflogen sind.

Der englische Billig-Flieger Easyjet hat die Insolvenz der großen deutschen Airline vor allem dafür genutzt, seine Position in Berlin weiter auszubauen. Europachef Thomas Haagensen kündigte wenige Wochen nach der Air-Berlin-Pleite an, neben Schönefeld eine weitere Easy­jet-Basis in Tegel aufbauen zu wollen.

Für Flugzeuge sowie die Start- und Landerechte zahlten die Engländer etwa 40 Millionen Euro. 18 Maschinen hat Easyjet von Air Berlin übernommen. Bis zu 400 ehemalige Air-Berlin-Mitarbeiter sollen bis zum Ende des Sommers bei Easyjet unterkommen. Der Kraftakt in Tegel geht allerdings ins Geld: Für 2018 rechnet die Airline an ihrem wichtigsten deutschen Standort mit einem Vorsteuerverlust von bis zu 180 Millionen Euro.

Für ein Fazit sei es aber zu früh, so Luftfahrt-Experte Cord Schellenberg. „Lufthansa und Easyjet haben sich auf Teile gestürzt, mit denen Air Berlin nicht nur kein Geld verdient hat, sondern hochgradig unprofitabel war“, so Schellenberg. Erst im Sommer des kommenden Jahres werde sich zeigen, was von Air Berlin am deutschen Luftverkehrsmarkt tatsächlich übrig bleibe, erklärte der Fachmann.

Welche Folgen hat die Pleite für die Passagiere?

Unmittelbar nach dem Marktaustritt von Air Berlin waren günstige Flugtickets nur begrenzt verfügbar. Ein Grund dafür war, dass der Lufthansa-Konzern auf vielen innerdeutschen Strecken direkt nach der Pleite konkurrenzlos unterwegs war. Deswegen nahm zeitweise sogar das Bundeskartellamt die Preise der Kranich-Airline unter die Lupe. Folgen hatte die Untersuchung allerdings keine.

Mittlerweile müssen sich die Fluggäste keine Sorgen mehr machen: Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrsindustrie (BDL) sind die Ticketpreise wieder gesunken und sogar auf einem historischen Tiefstand angekommen: Im Juni kosteten innerdeutsche Flüge 4,3 Prozent weniger als im Juni 2017, Flugtickets zu europäischen Zielen 3 Prozent weniger und Tickets zu interkontinentalen Zielen sogar 7,1 Prozent weniger.

Dennoch sind die Folgen der Air-Berlin-Pleite nicht überwunden: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres war der Luftverkehr an den deutschen Flughäfen nur um 2,3 Prozent gewachsen. In Europa insgesamt waren es aber 6,7 Prozent. Schlechte Nachrichten gab es auch für die rund 4,3 Millionen Kunden des Air-Berlin-Vielfliegerprogramms Topbonus: Weil die angestrebte Sanierung scheiterte, sind die Meilen wertlos.

Wie steht es um die Mitarbeiter?

Mehr als 85 Prozent der früheren Air-Berlin-Mitarbeiter haben ein Jahr nach der Insolvenz einen neuen Job gefunden, viele allerdings zu schlechteren Bedingungen. Bei Eurowings sollen Flugbegleiter nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis zu 40 Prozent weniger verdienen. Auch Piloten mussten Einbußen hinnehmen.

Easyjet hingegen wird von Arbeitnehmervertretern für den fairen Übergang gelobt. Das Land Berlin hatte nach der Insolvenz eine Transfergesellschaft für rund 1200 Air-Berlin-Mitarbeiter ins Leben gerufen und dafür zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die positiven Vermittlungsergebnisse entlasten nun auch den Steuerzahler: Letztlich würden wohl höchsten sieben Millionen Euro benötigt.

Wie kommen die Flughäfen ohne Air Berlin zurecht?

Die Air-Berlin-Pleite hat an vielen deutschen Flughäfen Spuren hinterlassen. Je kleiner der Flughafen, desto mehr schlägt der Ausfall einer großen Airline ins Kontor, sagte Experte Schellenberg. Der Flughafen Nürnberg verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr etwa 30 Prozent Rückgang bei den Passagieren, Erfurt 50 und Karlsruhe 70 Prozent. Berlin konnte die Delle nahezu ausgleichen: In den ersten sieben Monaten ging die Zahl der beförderten Passagiere in Tegel und Schönefeld zusammen um 3,4 Prozent auf 18,4 Millionen zurück.

Wie geht das Insolvenzverfahren weiter?

Laut Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther steht die Aufarbeitung der Air-Berlin-Pleite noch immer am Anfang. „Ein Verfahren in dieser Größenordnung dauert normalerweise zehn Jahre und länger“, sagte er.

Offen ist, wie viel Geld die Gläubiger von Air Berlin wiedersehen. Bei etwa 1,3 Millionen Gläubigern, darunter auch viele Flugticket-Käufer, steht die Airline in der Kreide. Offene Forderungen der Passagiere würden allerdings erst nach den sogenannten Masseverbindlichkeiten bedient, so Flöther. Der Hilfskredit, die Löhne der Arbeitnehmer für die Zeit nach Eröffnung des Verfahrens und auch die Kosten des Insolvenzverfahrens müssten bevorzugt zurückgezahlt werden. Im welchem Umfang weiteres Geld in die Air-Berlin-Kassen fließen wird, ist allerdings unklar.

Kommt es wirklich zu einem Prozess mit Etihad?

Entscheidend ist dafür vor allem die Frage, in welchem Umfang der frühere Anteilseigener Etihad in Haftung genommen werden kann. Der Gläubigerausschuss erwägt sogar eine Klage. Hintergrund ist der sogenannte „Letter of Comfort“, in dem der frühere Etihad-Chef Hogan zugesichert hatte, Air Berlin bis Ende 2018 finanziell zu unterstützen. Flöther hält den Brief für eine handfeste Patronatserklärung. Die Golf-Airline soll rechtsverbindlich zugesagt haben, für Air Berlin finanziell geradezustehen.

Auch Gutachten der renommierten Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins sowie des Hamburger Insolvenzrechtlers Reinhard Bork gehen davon aus, dass die Golf-Airline für die Zahlungszusage haftbar gemacht werden könnte. Flöther hatte Etihad zuletzt aber auch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Um einen langjährigen Prozess noch zu verhindern, müsste Etihad allerdings ein Vergleichsangebot in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe machen, war zu hören.

Was bleibt von Air Berlin?

„Die Erinnerungen an die Airline sind positiv“, sagte Luftfahrt-Experte Schellenberg. Viele Deutsche würden an Air Berlin als einen Ferienflieger zurückdenken. Diese Lücke hätten auch die Wettbewerber, die Teile des Geschäfts übernommen hatten, nicht füllen können. „Emotional ist es weder Easyjet noch Eurowings bislang gelungen, in die Fußstapfen von Air Berlin zu treten“, erklärte er.

Mehr zum Thema:

Air-Berlin-Pilot: „Pleite hat mich nicht mehr überrascht“

Nach der Air-Berlin-Pleite zieht Berlin-Tourismus wieder an

Bund hat nun knapp die Hälfte vom Air-Berlin-Kredit zurück