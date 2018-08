Rudolf-Wissel-Brücke noch vor Ferienende fertig

Berlin. Die Fahrbahnsanierung der Rudolf-Wissell-Brücke wird noch etwas früher abgeschlossen als prognostiziert. Schon am Mittwoch, den 15. August, stehen den Berliner Autofahrern wieder alle sechs Fahrstreifen zur Verfügung, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) am Montag mit. Die DEGES betreut die Baustelle im Auftrag der Berliner Verkehrsverwaltung.

Zuletzt war die DEGES davon ausgegangen, Berlins längste Straßenverkehrsbrücke am 17. August, und damit eine Woche früher als geplant, wieder freigeben zu können. „Die Zusammenarbeit aller Gewerke hat sehr gut geklappt. Obwohl wir insgesamt mehr Schäden vorgefunden haben als auf der Nordfahrbahn im vergangenen Jahr, sind wir sehr gut vorangekommen", sagte DEGES-Projektleiter Wolfgang Pilz. "Daher können wir die Baustelle auf der Rudolf-Wissell-Brücke schon vor dem Ferienende abbauen. Der Rückreiseverkehr kann kommen."

Erst Sperrungen, dann freie Fahrt

Bevor Brücke wieder auf allen Spuren freigegeben werden kann, muss die für die Sanierung eingerichtete Verkehrsführung abgebaut werden. Dazu wird die A100 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Fahrtrichtung Nord zwischen der Anschlussstelle Messedamm und dem Autobahndreieck Charlottenburg sowie in südlicher Richtung zwischen der Anschlussstelle Jakob-Kaiser-Platz und Spandauer Damm von 20 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt. Außerdem wird die Anschlussstelle Heckerdamm in der gleichen Nacht von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Am Morgen des 15. August sind wieder alle Fahrstreifen frei.

Eine weitere Sperrung findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A111 in Fahrtrichtung Süd statt. Und zwar zwischen der Anschlussstelle Heckerdamm und Spandauer Damm sowie auf der A100 in Richtung Autobahndreieck Charlottenburg zwischen den Anschlussstellen Beusselstraße / Seestraße und Spandauer Damm.

Baustelle profitiert vom trockenen Sommer

Seit dem Start der Sommerbaustelle am 9. Juli war die A100 zwischen Spandauer Damm und Autobahndreieck Charlottenburg auf jeweils zwei Fahrspuren eingeengt. „Mit der Fahrbahnsanierung soll die Verkehrssicherheit der Rudolf-Wissell-Brücke bis zu einem Ersatzneubau gesichert werden“, sagte Lutz Adam, Leiter der Tiefbauabteilung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, laut der Mitteilung.

In der Vergangenheit hatten plötzlich auftretende Fahrbahnschäden immer wieder für umfangreiche kurzfristige Verkehrseinschränkungen gesorgt. Die Baukosten für die Fahrbahnsanierung in den Bauphasen 2017 und 2018 in Höhe von rund sieben Millionen Euro werden aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die Unternehmen, die mit dem Bau der Brücke beauftragt sind, erhalten wegen der frühzeitigen Fertigstellung einen Bonus.

( jub )