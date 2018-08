Kabinett wegen Medikamentenskandal vor Umbildung

Neuruppin. Als er den Termin für die Tourismusfahrt festlegte, hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) seine jährliche Tour mit Journalisten wohl etwas entspannter vorgestellt. Nicht nur die tropische Hitze brachte den Regierungschef am Mittwoch ins Schwitzen. Sondern vielmehr die Frage, ob oder wie lange die wegen eines Medikamentenskandals heftig unter Druck geratene Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) aus seiner Sicht noch haltbar sei.

Zwar betonte Woidke immer wieder, dass er den Bericht der zur Aufklärung der Vorkommnisse eingesetzten Expertenkommission abwarten und erst dann „weitere Entscheidungen treffen“ werde, sagte dann aber doch: „Es kann sein, dass Ende August das Kabinett nicht mehr so aussieht wie heute.“

Golzes Zukunft hängt vom ergebnis der Task Force ab

Ende August – dann sollen die Experten ihre ersten Ergebnisse vorlegen. Derzeit deutet also alles darauf hin, dass es Diana Golze sein wird, die diese Ergebnisse im Gesundheitsausschuss des Landtages vorlegt. Ob es danach noch eine politische Zukunft für sie geben kann, das hängt laut Woidke entscheidend davon ab, was die Taskforce zu Tage fördert.

Klar sei aber: Sollte sich der Verdacht erhärten, dass Menschen durch die illegalen Krebsmedikamente zu Schaden gekommen sind, dann werde „natürlich jemand die politische Verantwortung übernehmen müssen“. Er wolle seine Entscheidung aber nicht auf der Basis von Mutmaßungen treffen, sondern von Fakten.

Golze galt als Hoffnungträgerin der Linken

Das Arzneimittelunternehmen Lunapharm aus dem brandenburgischen Mahlow soll jahrelang mit in Griechenland gestohlenen Krebsmedikamenten gehandelt haben, die auf fragwürdigen Wegen mit Hilfe krimineller Netzwerke nach Deutschland gelangten. Es ist unklar, ob die Arzneien durch Lagerung und Transport möglicherweise verunreinigt worden sind und ob sie noch wirksam waren. Wie Journalisten des ARD-Magazins „Kontraste“ herausgefunden hatten, wurde das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit schon Ende März 2017 auf Ungereimtheiten bei den fraglichen Medikamenten hingewiesen.

Doch weder wurden diese zurückgerufen noch wurde der Firma der Betrieb untersagt. Bereits seit 2017 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Lunapharm. Doch all diese Informationen sollen die Ministerin und ihre Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt nach eigenen Angaben lange Zeit nicht erreicht haben. Die seit 2014 amtierende Golze galt als Hoffnungsträgerin der Linken in Brandenburg. Im März war sie zur Landeschefin gewählt worden und wurde bereits als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2019 gehandelt. Der Skandal könnte ihren steilen Aufstieg beenden.

Korruptionsverdacht hat sich nicht bestätigt

Er sei der festen Überzeugung, dass es beim Handel mit illegalen Medikamenten „ein europaweites Netzwerk von organisierter Kriminalität zu geben scheint“, sagte Woidke am Mittwoch. „Dafür gibt es viele Anzeichen.“ Die Ermittlungen dazu liefen bei der Brandenburger Staatsanwaltschaft mit Hochdruck. Der Verdacht der Korruption gegen Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes habe sich „Gott sei Dank nicht bestätigt“. Die Frage sei aber immer noch, wie es dazu kommen konnte, dass die Hausleitung im Vorfeld, aber erst recht auch seit Ausstrahlung des TV-Beitrages offensichtlich so falsch informiert wurde, sagte Woidke.

Aufklärung sei nicht im Handumdrehen möglich. „Wir müssen die Spezialisten intensiv ihre Arbeit machen lassen und das braucht seine Zeit“, so der Regierungschef. Aber es gehe neben der Aufklärung auch darum, wie verhindert werden könne, dass sich solche Vorgänge wiederholten. „Wir müssen die Menschen schützen“, sagte Woidke. Verwaltungen seien dazu da, „Grenzen zu setzen, intensiv zu kon­trollieren – gerade in so sensiblen Bereichen wie dem Medikamentenhandel“. Was man durch entschlossenes Handeln in Gesundheitsamt und Ministerium hätte verhindern können, dazu werde er sich abschließend erst mit dem Bericht eine Meinung bilden.

Hauptthema sei nun das Wohl der Patientinnen und Patienten in Brandenburg, so Woidke. Er sehe nicht, „dass wir das schneller sicherstellen können, wenn wir jetzt einen Wechsel an der Spitze des Ministeriums hätten“. Gleichwohl sei die derzeitige Hängepartie eine „riesengroße Belastung“ für die rot-rote-Koalition und die gesamte Landesverwaltung, wo sich „Tausende Menschen durch falsches Handeln oder Nichthandeln von Verwaltungsmitarbeiten betroffen fühlen“.

