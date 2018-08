Michael Müller kämpft um Riesen-Campus von Siemens

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich am Mittwoch mit Vertretern von Siemens getroffen (Archiv)

Der Konzernvorstand von Siemens will eine moderne Modellstadt errichten. Doch einige sidn gegen den Standort Berlin.

Das Spitzengespräch zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem Siemens-Konzernvorstand Cedrik Neike am Mittwoch hat mehr Klarheit über die Vorstellungen des Konzerns gebracht. Die Atmosphäre sei sehr konstruktiv gewesen, hieß es.

Müller erfuhr dabei mehr über die Absichten des Weltkonzerns. Denn Siemens hat zwei Vorhaben in Planung, die beide als „Campus“ firmieren. Das eine, kleinere Vorhaben ist weitgehend unstrittig. Gemeinsam mit der Technischen Universität, der Fraunhofer-Gesellschaft und weiteren Beteiligten ist ein wegen der Verwechselungsgefahr nun auch als „Labor“ oder „Hub“ bezeichnetes Innovationszentrum gemeint, das voraussichtlich neben dem Dynamowerk an der Nonnendammallee in Siemensstadt entstehen soll. Hier sind Investitionen von bis zu 60 Millionen Euro im Gespräch.

Konzern spricht von einer „Siemensstadt 2.0“

Weniger klar ist die Lage bei einem zweiten Campus-Projekt, das vom Vorstand in München als weltweit strahlender Innovationsstandort vorgesehen ist. Hier geht es um einen neuen Stadtteil mit moderner Produktion, Wohnungen, Kitas, Studentenunterkünften und smarter Infrastruktur, der Konzern spricht von einer „Siemensstadt 2.0“.

Eine solche Modellstadt könnte einen Quadratkilometer Fläche bedecken. Das wäre dreimal so groß wie der Berliner Zoo. Der Riesencampus für 600 Millionen Euro könnte überall auf der Welt entstehen, hieß es aus der Konzernzentrale. Die Tendenz im Vorstand gehe dahin, das Projekt auszuschreiben. Entschieden sei aber über dieses Vorgehen noch nicht. Berlin mit der historischen Siemensstadt eine Bevorzugung einzuräumen, wollen viele bei Siemens nicht.

Siemens erwartet Engagement für Campusprojekt

Auch, weil der Vorstand sich unter anderem wegen der Weigerung des Senats düpiert fühlt, seine Berliner Konzernrepräsentanz im Magnus-Haus in Mitte ansiedeln zu dürfen. Innerhalb des Konzerns gibt es aber auch Stimmen, die für eine Rückkehr von Siemens an seine Keimzelle Siemensstadt sind. Dazu soll Müllers Gesprächspartner Neike zählen. Der gebürtige Berliner ist im Vorstand für das Zukunftsthema „Smarte Infrastruktur“ verantwortlich.

Siemens erwartet nun von Berlin Engagement für das große Campusprojekt. Da gehe es um Fragen des Denkmalschutzes bei der Umnutzung der Hallen und um eine Verdichtung. Müller sagte, ihm sei dieses Projekt „persönlich sehr wichtig und es ist für die Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Berlin von großer Bedeutung“. Der Senat werde in den vereinbarten weiteren Gesprächen mit Siemens erörtern, welche Voraussetzungen nötig sind, um das Projekt nach Berlin zu holen.

