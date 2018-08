A 113: Sommerbaustelle eine Woche früher fertig

Die Sanierungsarbeiten am Schönefeld-Zubringer sind vorzeitig beendet. Schon am 10. August ist die A 113 wieder vollständig befahrbar.

Berlin. Gute Nachrichten für alle Autofahrer der A 113: Die große Sommerbaustelle wird bereits eine Woche früher fertig als ursprünglich geplant und ist somit auch rechtzeitig vor dem Ende der Ferien wieder befahrbar.

Der auch als Schönefeld-Zubringer bezeichnete Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Johannisthaler Chaussee wird schon am kommenden Freitag, den 10. August pünktlich mit Beginn des Berufsverkehrs um 5 Uhr wieder freigegeben, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Mittwoch heißt. In beiden Richtungen sind die drei Fahrstreifen dann bereits zehn Tage vor dem Ende der Sommerferien und vor der erwarteten Rückreisewelle wieder frei. Die Bauarbeiten seien bereits beendet, derzeit erfolge der Rückbau der Verkehrssicherung auf der Bundesautobahn.

Seit dem 2. Juni 2018 wurden Sanierungsarbeiten an der Strecke durchgeführt. Der Grund waren Schäden an der Fahrbahndecke, die durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR), dem sogenannten und von Bauleuten gefürchtete „Betonkrebs“, verursacht wurden. Die geschädigte Betondecke wurde vollständig durch Asphalt ersetzt. Auch Schächte und Straßenabläufe wurden erneuert.

Frühestens 2019 erfolgt dann die Sanierung der Ein- und Ausfahrtsrampen an den Anschlussstellen der Autobahn 113 zwischen Späthstraße und Adlershof.

