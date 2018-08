Am Flughafen Schönefeld wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden (Archivbild)

Am Dienstagmittag ist am Flughafen Schönefeld ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Das Terminal D war kurzzeitig gesperrt.

Polizeieinsatz beendet Entwarnung in Terminal D wegen Gegenstand in Schönefeld

Berlin. Am Flughafen Schönefeld ist am frühen Dienstagmittag ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die Bundespolizei hatte kurzzeitig vor Einschränkungen bei der Check-In-Abfertigung in Terminal D gewarnt. Mittlerweile gibt es wieder Entwarnung.

Der Gegenstand befand sich in einem Gepäckstück, wie die Polizei um kurz nach 11 Uhr über Twitter mitteilte. Das Terminal wurde anschließend gesperrt, die Passagiere mussten draußen warten. Bundespolizisten untersuchen derweil zusammen mit Experten den Gegenstand. Dieser stellte sich als unbedenklich heraus, wie es nach circa einer Stunde hieß.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) riet während des Einsatzes, am Flughafen mehr Zeit einzuplanen.

Der Einsatz im Terminal D des #Flughafen #SXF ist beendet! Der verdächtige Inhalt stellte sich als unbedenklich heraus. Alle Absperrungen sind wieder aufgehoben. Danke für Ihr Verständnis. Allen einen guten Flug. https://t.co/hQ7VSjr4JW — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) August 7, 2018

