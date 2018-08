Bis zu 39 Grad - Berlin wird jetzt sogar heißer als Kairo

Ein Kamel in Kairo. Für Berlin werden in der Wochenmitte höhere Temperaturen erwartet als für Ägyptens Hauptstadt (Archivbild)

Berlin erreicht Rekordtemperaturen: Am Mittwoch könnte es heißer werden als in Ägyptens Hauptstadt. Doch Abkühlung naht bereits.

Die Hitze in Berlin erreicht diese Woche voraussichtlich neue Rekordwerte: Am Mittwoch wird es laut "Wetterkontor" bis zu 39 Grad warm. Das übertrifft selbst die Vorhersage für Ägyptens Hauptstadt Kairo. Dort werden laut Google-Wetter am Mittwoch 37 Grad erreicht. Die Berliner Hitze dürfte auch die Temperatur auf Ibiza in den Schatten stellen. Für die Mittelmeer-Insel werden in der Wochenmitte rund 30 Grad erwartet.

Laut Deutschem Wetterdienst könnte die Hitzewelle aber schon am Wochenende vorbei sein. Erwartet werden ab Freitag Temperaturen unter der 30-Grad-Marke.

Die Hitze hat bereits weitreichende Folgen. Landwirte beklagen sich über Ernteausfälle aufgrund der hohen Temperaturen, in Brandenburg hat es verheerende Waldbrände gegeben – unter anderem standen 90 Hektar Kiefernwald in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam in Flammen – und auch die Energiebranche bekommt die Hitze zu spüren. So fehlt Atomkraftwerken Kühlwasser.

Berliner Freibäder arbeiten am Limit

Grund zur Freude gibt es unterdessen bei den Berliner Bäderbetrieben (BBB). Rund 1,31 Millionen Besucher wurden bis Ende Juli in den 17 von ihnen betriebenen Freibädern gezählt. Das sind jetzt schon mehr als in der gesamten vergangenen Saison (1,09 Millionen). Der Besucherrekord wurde im Hitzesommer 2003 mit 2,07 Millionen Gästen registriert. „Läuft der Rest der diesjährigen Sommersaison so weiter, werden wir dieses 15-Jahres-Hoch knacken“, sagt BBB-Vorstand Andreas Scholz-Fleischmann.

