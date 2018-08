Eltern entdecken Reißzwecken in Sandkasten von Spielplatz

Der Spielplatz am Arnimplatz wurde geräumt

Der Spielplatz am Arnimplatz in Prenzlauer Berg wurde geräumt, das Gelände abgesperrt. Nun ermittelt die Polizei.

Berlin. Im Sandkasten auf dem Spielplatz am Arnimplatz wurden am Freitagmorgen Reißzwecken entdeckt. Eltern brachten ihre Kinder in Sicherheit, alarmierten die Polizei und warnten andere Familien.

Laut Polizei wurde keines der Kinder verletzt. Die Beamten ließen den Spielplatz in Prenzlauer Berg räumen und informierten das Bezirksamt Pankow. Dessen Mitarbeiter sperrten das Gelände ab und veranlassten eine Säuberung des Sandes. Wann der Spielplatz wieder öffnen kann, blieb am Freitag unklar.

Eltern sprachen von 40 bis 50 Reißzwecken, die an verschiedenen Stellen im Sand verteilt waren. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung. Es gebe keine Hinweise, dass noch andere Spielplätze betroffen sind, teilte eine Sprecherin mit.

( tsc )