Spatzenkolonie stoppt Schulsanierung in Moabit

Die Kurt-Tucholsky-Grundschule in Moabit braucht dringend neue Fenster. Doch Spatzen stoppen die Sanierungspläne in den Schulferien.

Berlin. Es sind Sommerferien, nun können in aller Ruhe viele Berliner Schulen saniert werden. Endlich haben die Bauarbeiter freie Bahn, die Gebäude stehen leer. So braucht die Kurt-Tucholsky-Grundschule in Moabit dringend neue Fenster, die alten Holzfenster aus den späten 70er-Jahren sind in die Jahre gekommen, beim Holzrahmen blättert die weiße Farbe ab. Viele Jalousien, die außen in Jalousiekästen angebracht sind, funktionieren nicht mehr. Ein ganz normaler, ziemlich in die Jahre gekommener Berliner Schulbau also, die vordere Hälfte ist schon saniert. Im hinteren Teil tut sich aber nichts. Kein Gerüst, keine Bauarbeiter, kein Fensteraustausch.

Das liegt am Spatz. Oder besser: an der Spatzenkolonie. Die sind nämlich seit vielen Jahren hier auf dem Schulgelände zu Hause, in den Jalousiekästen haben sie ihre Brutplätze eingerichtet, dort schlüpfen die Jungen. Drei Mal brüten die Tiere zwischen Frühjahr und Herbst. In der Zeit dürfen die Fenster nicht ausgetauscht werden. 1,1 Millionen Euro sind von der „Berliner Schulbauoffensive“ hier für die Sanierung vorgesehen, das Geld ist also da. Und der Sommer ist für die Bauarbeiter eine wertvolle Zeit. Trotzdem diese Zwangspause.

Diese Verzögerung wäre vermeidbar gewesen, hätte man früher Leute wie Claudia Wegworth gerufen. Die 49-Jährige hat die Berliner Spatzenretter gegründet, um die Spatzenkolonien zumindest an den Grundschulen zu schützen. Sechzig Schulen hat sie schon besucht und begutachtet, in 90 Prozent, glaubt sie, haben sich Gebäudebrüter eingenistet. In Berlins Schulen, gerade weil sie Jahrzehnte vor sich hin gammelten, finden sich eine Menge Vögel: nicht nur Spatzen, auch Mauersegler, Rauchschwalben, Stare, Nachtigallen, Feldsperlinge, sogar Turmfalken. Berlin ist eine erstaunlich artenreiche Großstadt.

Deren Nistplätze sind per Gesetz geschützt. Sie dürfen nicht während der Brutzeit zerstört werden und man muss vorher alternative Nistplätze bieten. Was heißt das für die „Berliner Schulbauoffensive“? Allein dieses Jahr sollen 557 Millionen Euro verbaut werden, an 276 Schulen wird über die Sommerferien kräftig gewerkelt. Was ist mit den Gebäudebrütern vor Ort? „Vor jeder Baumaßnahme der Berliner Schulbauoffensive werden artenschutzfachliche Einschätzungen beauftragt“, heißt es aus der Senatsbauverwaltung. Die Ergebnisse würden regelmäßig in die Rahmenterminplanungen einfließen.

Stimmt nicht, widerspricht Herbert Lohner vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er könne da nur einen Filmtitel zitieren: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“. Es sei sehr unterschiedlich, wie die Bezirke, die Senatsverwaltung und die Bauherrn mit dem Naturschutz umgingen. Nicht nur an der Kurt-Tucholsky-Schule sei die Planung schiefgelaufen. Sondern auch in Reinickendorf an der Ringelnatz-Grundschule.

Das dortige Naturschutzamt bestätigt, man sei im April von Naturschützern informiert worden, dass bei der laufenden Fassadensanierung der Schule Nistplätze von Vögeln zerstört wurden. Das Naturschutzamt Reinickendorf machte daraufhin eine Begehung und stellte fest, dass schon „32 Niststätten von Haussperlingen“ zerstört worden waren. Weitere neun waren noch unangetastet. Bis August gibt es deshalb jetzt dort einen Baustopp.

Für die Naturschützer sind solche Baustopps zwiespältig. Einerseits retten sie damit die Tiere. Doch in der Öffentlichkeit lösen diese Aktionen häufig Kopfschütteln aus. Baustopp wegen Sperlingen oder gar einer Spatzenkolonie? Doch Spatzen gehören inzwischen in deutschen Großstädten zu einer bedrohten Vogelart. Das liegt an Sanierung, Wärmedämmung und Neubauten, die keine Nistplätze mehr zulassen. In Köln und München, so Claudia Wegworth, sei der Spatz fast völlig verschwunden. Bei der Kurt-Tucholsky-Grundschule konnte sie ihren Lebensraum retten.

Weitere Infos: berliner-spatzenretter.de