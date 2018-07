Kitaplatz gegen Geld? Neukölln warnt vor privaten Anbietern

Berlin. Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) hat Eltern vor privaten Dienstleistern bei der Suche nach einem Kitaplatz in Berlin gewarnt. In Neukölln seien mehrere Anträge eines Leipziger Unternehmens eingegangen, das mit einem hundertprozentigen Erfolg bei der Suche nach einer Wunschkita werbe, erklärte Liecke am Dienstag.

"Kein einziger dieser Anträge konnte überhaupt bearbeitet werden", teilte der Jugendstadtrat mit. Und das obwohl das Unternehmen nach eigenen Angaben bis zu 270 Euro für seine Dienstleistungen verlange.

"Es gibt eine ganz klare Botschaft an alle Eltern: Die Beantragung eines Kitaplatzes kostet Sie genau 0 Euro", so Liecke. Wer Hilfe bei der Suche nach einem Kitaplatz brauche, erhalte diese kostenlos beim Jugendamt.

Auch über Twitter macht Liecke auf die Situation aufmerksam.

Ab dem 1. August kostet in Berlin die Kinderbetreuung für Kinder unter einem Jahr nichts mehr; die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. Berlin ist damit das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abschafft.

