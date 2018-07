Vermietung an Touristen: Neue Berliner Regelung ist ein Flop

Berlin. Ferienzeit ist Reisezeit und viele Berliner möchten während der Zeit ihrer Abwesenheit ihre Wohnung nicht leer stehen lassen, sondern zur Aufbesserung ihrer Reisekasse an Touristen vermieten. Dies ist nach dem novellierten Zweckentfremdungsverbotsgesetz, das zum 1. Mai in Kraft getreten ist, auch erlaubt. Der Anbieter muss dafür allerdings eine Genehmigung einholen – und ab 1. August im Inserat eine Registriernummer angeben. Das Echo ist bislang indes verhalten: Bisher sind berlinweit nur rund 760 Anträge gestellt worden, wie eine Abfrage der Berliner Morgenpost in allen zwölf Bezirken ergeben hat. Dennoch kommt die Verwaltung wieder einmal nicht hinterher: Bewilligt ist in manchen Bezirken bisher nur ein kleiner Teil der Anträge.

In Pankow etwa seien von 149 eingegangenen Anträgen bisher lediglich 50 abschließend bearbeitet, teilte eine Sprecherin der Bezirksverwaltung am Donnerstag mit. Der Grund für die Zurückhaltung der Berliner sei nicht mangelndes Interesse, versichert Isabelle von Klot, Sprecherin der Anbieter-Plattform Airbnb. Vielmehr informiere die Stadt ihre Bürger so gut wie nicht über die neuen Homesharing-Regeln – und die „Bezirke handhaben den Genehmigungsprozess sehr unterschiedlich“, kritisiert von Klot. Zudem gebe es immer noch keine Rechtsverordnung oder Ausführungsbestimmungen, sodass sich die vorhandenen Informationen von Bezirk zu Bezirk unterscheiden, bemängelte die Airbnb-Sprecherin.

Vielen Berlinern ist das Prozedere zu kompliziert

Wie viele temporäre Wohnungsvermieter es in der Hauptstadt gibt, ist nicht bekannt. Der Senat hatte die Zahl der im Internet angebotenen Ferienunterkünfte in Mietwohnungen 2016 auf rund 12.000 geschätzt. Nach einer Erhebung des größten Internetportals Airbnb vermieten von diesen wiederum 87 Prozent ihre Unterkunft für insgesamt weniger als 180 Tage im Jahr. Nach dieser Rechnung wären also 10.440 potenzielle Homesharer in Berlin realistisch. Wie kommt es also, dass knapp eine Woche vor Ablauf der Übergangsfrist zum 1. August in Charlottenburg-Wilmersdorf lediglich 51, im hippen Neukölln 58, in Pankow 149 und Friedrichshain-Kreuzberg auch nur 141 Anträge und selbst in der Tourismus-Hochburg Mitte nur 190 Anträge vorliegen? In den Außenbezirken sind es erwartungsgemäß noch weniger: in Spandau nur zwei Anträge, in Steglitz-Zehlendorf elf und in Reinickendorf sieben.

Manche geben auf, andere lassen es gleich ganz. Vielen ist das Prozedere offensichtlich zu kompliziert. Berliner, die tatsächlich versuchen eine Regis­triernummer zu beantragen, beklagen Probleme bei der Genehmigung. Sie kritisieren die teilweise unverständlichen Kriterien und die mitunter langen Bearbeitungszeiten. Die Vorgaben von Bezirk zu Bezirk sind derzeit tatsächlich unterschiedlich.

Konflikt zwischen Airbnb und Senat bleibt bestehen

Ein abgestimmtes Vorgehen fehlt auch wegen der noch nicht beschlossenen Rechtsverordnung. Der stellvertretenden Sprecherin der Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen, Petra Rohland zufolge ist die Verordnung zwar erarbeitet, aber noch nicht in den Senat eingebracht. „Wir gehen davon aus, dass sie im Herbst dann samt Ausführungsvorschrift vorliegt“, sagte sie der Berliner Morgenpost.

Der Konflikt zwischen Airbnb und dem Senat um die Umsetzung der neuen Regeln für die Vermietung von privaten Wohnungen bleibt zunächst bestehen. „Airbnb hat der zuständigen Senatsverwaltung und den Bezirken mehrfach und bereits vor Monaten angeboten, gemeinsam an einer digitalen Schnittstelle zu arbeiten, die Genehmigungsverfahren erleichtern würde“, sagt Airbnb-Sprecherin von Klot.

In anderen Ländern, die solche digitalen Registrierungssysteme bereits hätten, funktioniere die Zusammenarbeit gut, unterstreicht von Klot. Verwaltungssprecherin Rohland begründete die ablehnende Haltung auf Anfrage damit, man wolle interne sensible Daten nicht mit allen privaten Anbietern teilen. Anfang Juli hatten sich Airbnb-Manager Chris Lehane und Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen (Linke), getroffen. Sie versicherten, künftig besser zusammenarbeiten zu wollen.

