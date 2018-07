Prozess in Berlin Mann soll 13 Frauen in U-Bahnen sexuell belästigt haben

Berlin. Immer wenn er Pillen nahm, geriet Aly E.s Interesse an Frauen offenbar völlig außer Kontrolle. Dass seine Avancen nicht erwidert wurden, störte den 29-Jährigen dabei nicht im Geringsten. Nach einer ganzen Serie von sexuellen Übergriffen in Berliner U-Bahnen und Bahnhöfen muss sich der aus Ägypten stammende E. seit Dienstag vor dem Landgericht verantworten. Die Ausführungen des Angeklagten am ersten Verhandlungstag kamen etwas holprig, können aber durchaus als eine Art Teilgeständnis gewertet werden.

Die von der Vertreterin der Staatsanwaltschaft verlesene Anklage umfasst gleich eine ganze Reihe von Straftaten, die dem 29-Jährigen zur Last gelegt werden: Körperverletzungen, sexuelle Belästigungen, sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, exhibitionistische Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses und eine Vergewaltigung.

Gut möglich, dass er das alles gemacht habe, aber an Details erinnern könne er sich nicht, übersetzte ein Dolmetscher die Angaben von E. Nach dessen eigenen Angaben war es der exzessive Drogen- und Alkoholkonsum, der sein Erinnerungsvermögen trübt. Etwas später räumte E. dann plötzlich ein, er könne sich doch erinnern. Warum er das kurz zuvor verneint habe, wollte die Vorsitzende Richterin wissen. „Ich habe das verdrängt, weil ich mich vor meiner Frau geschämt habe“, bekannte der Angeklagte. Ob sein Drogen- und Alkoholkonsum auch dazu beitrug, dass es überhaupt zu den Taten kam, soll im weiteren Verlauf des Prozesses das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen klären.

Ganz gleich ob und wie sehr das Erinnerungsvermögen des Angeklagten gelitten hat, bei den betroffenen Frauen funktionierte es um so besser. Als erste Zeugin sagte eine 42-Jährige aus, die bei der abendlichen Heimfahrt mit der U6 Aly E. gegenüber saß. Sie berichtete, wie der 29-Jährige plötzlich begonnen habe, sich selbst zu befriedigen. „Er hatte zwar eine Jacke darüber gezogen, aber die Bewegungen darunter waren eindeutig“, sagte die Frau. Sie habe den Mann zunächst ignoriert und sich ihren Teil über den Sonderling gedacht, als er ihr dann nach dem Verlassen der U-Bahn folgte, sei ihr doch mulmig geworden. Als es ihr an der Haustür gelungen sei, den aufdringlichen Mann wegzudrängen und die Tür zu schließen, habe sie seine bereits geöffnete Hose bemerkt, berichtete die Zeugin. Der Aufforderung „Guck doch mal, was ich hier habe“ kam die 42-Jährige dann nicht mehr nach, sondern alarmierte aus der Wohnung heraus die Polizei. Aus dem Fenster konnte sie dann noch beobachten, wie sich der Angeklagte vor dem Haus selbst befriedigte.

Angeklagter stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

So erschreckend das Erlebnis für die 42-Jährige auch war, verglichen mit anderen Opfern ist sie fast noch glimpflich davongekommen. Insgesamt 13 Frauen meldeten sich bei der Polizei, viele von ihnen wurden nach Darstellung der Staatsanwaltschaft massiv bedrängt und in teils brutaler Weise an intimen Stellen „begrapscht“, in einem Fall soll es gar zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Nach der Auswertung von Überwachungsvideos aus Zügen und Bahnhöfen veröffentlichte die Polizei schließlich ein Foto des Täters. Als der Angeklagte sich selbst erkannte, stellte er sich im März dieses Jahres der Polizei, seither sitzt der 29-Jährige in Untersuchungshaft. Er sei entsetzt über sich selbst gewesen und bedauere, was er getan habe, sagte er am Dienstag.

Heroin, Kokain, Ecstasy-Pillen und dazu Wodka, das war der selbstzerstörerische Mix, den E. nach eigenen Angaben regelmäßig konsumierte. Vor allem seine Sucht nach Tabletten sei grenzenlos gewesen, sagte der gelernte Koch, der zur Zeit von Hartz IV lebt. So will er nach eigener Darstellung immer wieder Tabletten genommen haben, die seiner Frau gehörten, und dazu Potenzmittel, allerdings ohne zu wissen, dass es welche waren. Für seine Drogensucht habe er sich hoch verschuldet, so E. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.