Incubus live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Incubus spielen am 20. August ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Mehr als 25 Jahre nach ihrem Debütalbum „Fungus Amongus“ veröffentlichte die kalifornische Rockband Incubus im April 2017 ihr achtes Studioalbum „8“. Jetzt kommt die Band um Frontmann Brandon Boyd für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck: Ein Mix aus Songs ihres aktuellen Albums und den größten Hits aus mehr als 25 Jahren Bandgeschichte.

Wo werden Incubus auftreten?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Incubus sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich aber beeilen. Karten sind auf der Internetseite der Veranstalter ab 42 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf erhältlich. Die Eintrittskarten sind personalisiert.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (20. August) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: dpa

Spielt Incubus weitere Konzerte in Deutschland?

Ja, neben dem Konzert in Berlin spielt Incubus 2018 noch drei weitere Konzerte in Deutschland. Am 21. August sind die Kalifornier in Hamburg zu sehen, eine Woche später, am 28. August, im Palladium in Köln und am 1. September 2018 in der Tonhalle München.

Welche Songs werden Incubus spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielten Incubus bei ihrem Konzert am 14. Juli in Sioux City (USA):

Privilege Glitterbomb Anna Molly Megalomaniac A Kiss to Send Us Off State of the Art Circles Echo Pardon Me Sick Sad Little World No Fun Isadore Calgone Need You Tonight Nimble Bastard Nice to Know You Wish You Were Here

Zugabe:

Are You In? Drive A Crow Left of the Murder

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104: Haltestelle Friesenstraße.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Incubus live in Berlin 2018, Montag, 20. August, Einlass 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin