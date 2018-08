Konzert Britney Spears live in Berlin 2018 - Was Fans wissen müssen

Britney Spears ist mit ihrer preisgekrönten Las Vegas Show auf Tour: Am 6. August 2018 - etwa neun Jahre nach ihrem letzten Auftritt in der Mercedes-Benz Arena - wird die US-Sängerin in Berlin auftreten. Im Gepäck: Songs aus der Show "Britney: Piece of Me" mit der sie in den letzten Jahren in Las Vegas große Erfolge feierte. Für Fans wird es die erste und einzige Möglichkeit sein, die Show in Berlin zu erleben.

Spears , bekannt für Hits wie „Oops!... I Did It Again“, gilt weltweit als eine der erfolgreichsten Sängerin der neueren Musikgeschichte. Mit 17 Jahren belegte sie als jüngste Künstlerin in den USA gleichzeitig Platz eins der Album- und Single-Charts. Bis heute ist "Baby One More Time" das meistverkaufte Debütalbum einer Künstlerin, die je in den USA erschienen ist.

Wo findet das Konzert von Britney Spears statt?

Das Konzert der Poplegende findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Britney Spears in der Mercedes-Benz Arena sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Britney Spears bei einem ihrer Auftritte in Las Vegas

Foto: Kevin Winter / Getty Images

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (6. August) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Spielt Spears weitere Konzerte in Deutschland?

Ja, neben dem Konzert in Berlin spielt Britney Spears 2018 im Rahmen der "Britney: Piece of Me"-Tour noch ein weiteres Konzert in Deutschland. Am 13. August 2018 wird die Popikone in Mönchengladbacher SparkassenPark auftreten. Tickets für das Konzert sind ab 76,15 Euro im Vorverkauf erhältlich. Die beiden Deutschland-Konzerte sind Teil der "Piece of Me"-Tour 2018, bei der die US-Sängerin im Sommer innerhalb von 51 Tagen 30 Konzerte in Nordamerika und Europa absolviert.

Welche Songs wird Britney Spears in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Britney Spears im Rahmen der "Piece of Me"-Show am 31. Dezember 2017 in Las Vegas:

Work Bitch Womanizer Break the Ice / Piece of Me Me Against the Music I Love Rock 'n' Roll Gimme More Everytime ...Baby One More Time Oops!... I Did It Again Boys Do You Wanna Come Over? I'm a Slave 4 U Make Me... Freakshow Do Somethin' Circus If U Seek Amy Breathe on Me Slumber Party Touch of My Hand Toxic Stronger / (You Drive Me) Crazy Till the World Ends

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten ab September 2017 neue Taschenregelungen: Hierzu heißt von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Britney Spears live in der Mercedes-Benz Arena, Montag (6. August 2018), Einlass ab 18 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.