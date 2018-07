Wachstumskurs: 5000 neue Arbeitsplätze für Berlin

Es gibt in Berlin mehr Arbeitsplätze als in den Vorjahren. Die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner legt die Halbjahresbilanz vor.

Berlin. Die Wirtschaft in der Hauptstadt ist weiterhin auf Wachstumskurs und entwickelt sich besser als im Bund. Während bundesweit ein Plus von 2,3 Prozent für dieses Jahr vorausgesagt wird, liegt die Prognose für Berlin bei knapp drei Prozent. Auch die Halbjahresbilanz der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner fällt sehr positiv aus.

Seit Beginn dieses Jahres seien allein in den 163 Projekten, die Berlin Partner betreut hat, 5119 neue Arbeitsplätze entstanden, teilte Geschäftsführer Stefan Franzke mit. Davon seien knapp 2900 Arbeitsplätze in bereits ansässigen Unternehmen durch Expansion geschaffen worden.

Auch Investitionsvolumen gestiegen

Das ist deutlich mehr als in den Vergleichszeiträumen der Vorjahre. Im ersten Halbjahr 2016 lag der Zuwachs in den Berlin-Partner-Projekten nach eigenen Angaben noch bei 3387 Arbeitsplätzen, in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres bei 4098. Auch das Investitionsvolumen dieser Unternehmen ist leicht gestiegen. Es belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf mehr als 296 Millionen Euro, gegenüber 278 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres und 276 Millionen Euro 2016.

Franzke zeigte sich erfreut, dass das Investitionsvolumen gehalten werden konnte. Das sei angesichts der Gewerbeflächenknappheit in Berlin keine Selbstverständlichkeit, sagte er am Freitag bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz. Er wies zudem darauf hin, dass die vorgelegten Zahlen nur die Unternehmen beträfen, die die Dienste der Wirtschaftsfördergesellschaft in Anspruch genommen haben. Der Arbeitskräftezuwachs, die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie der Ausbau bestehender Firmen dürfte also insgesamt noch höher ausfallen.

Von den 163 Projekten, die Berlin Partner erfolgreich betreut hat, entfielen 63 auf Neuansiedlungen, 51 auf Expansionen und 49 auf Innovationsvorhaben. Unter den Firmen, die in den vergangenen sechs Monaten Hilfe dabei bekommen haben, nach Berlin zu ziehen, sind unter anderem der französische Spieleentwickler Ubisoft, die aus Großbritannien stammenden Werbeexperten Tayler sowie die Firma Audatic, die künstliche Intelligenz für Hörgeräte entwickelt.

Positive Entwicklung der Berliner Wirtschaft ist stabiler Trend

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) betonte, die positive Entwicklung der Berliner Wirtschaft sei kein Strohfeuer, sondern ein stabiler Trend. Auch die Zahl der Unternehmen, die in Berlin expandieren, sei im Jahresvergleich gestiegen. „Berlin punktet vor allem mit dem ausgezeichneten Fachkräfteangebot aus dem In- und Ausland“, sagte Pop. Als weitere Indikatoren des Trends nannte sie das im Bundesvergleich stark überdurchschnittliche Job-Wachstum sowie die Spitzenstellung Berlins bei der Finanzierung von Start-ups.

