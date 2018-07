Empörung über NPD-Bürgerwehr-Patrouille-Video in Berliner S-Bahnen

NPD-Kundgebung in Berlin

Sicherheitskreise vermuten, dass die NPD mit dem Internet-Video über Patrouillen in der S-Bahn vor allem Aufmerksamkeit erzeugen will.

Patrouillen in S-Bahnen

Patrouillen in S-Bahnen „Die braucht kein Mensch“ - Empörung über NPD-Bürgerwehr

Berlin. Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl 2016 kam die NPD auf gerade mal 0,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl ein Jahr später waren es nur noch 0,4 Prozent. 2017 schließlich urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die als Neonazi-Partei geltende NPD zwar eindeutig verfassungswidrig sei. Den Verbotsantrag wiesen die Richter dennoch zurück. Die Begründung: Die Partei stelle keine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung stelle die Partei aber dennoch nicht dar – weil sie bedeutungslos sei.

Nun macht die Partei wieder von sich reden: Ihr Internetaufruf für sogenannte „Bürgerwehren“ in der S-Bahn ist eine Provokation und ruft Empörung hervor. „Die braucht kein Mensch“, sagt der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux. „Sobald die auch nur einen Hauch von Aggression verbreiten, muss Polizei das unterbinden“, sagte Lux.

Der Linke-Abgeordnete Niklas Schrader bezeichnete das NPD-Video als „Angriff auf den Rechtsstaat und das Gewaltmonopol des Staates“. „Die Polizei sollte alle Möglichkeiten nutzen, dagegen strafrechtlich oder ordnungsrechtlich vorzugehen“, sagte Schrader. Die S-Bahn müsse ihr Hausrecht „konsequent durchsetzen“. Er sei sich sicher, dass auch die Berlinerinnen und Berliner „couragiert“ vorgingen. „Es ist nicht der erste Versuch der NPD, über dieses Mittel Angst zu schüren und ihre Propaganda zu verbreiten. Erfolg hatten sie damit nie“, sagte Schrader.

Auch Tom Schreiber, Innenexperte der SPD, fordert, dass die Ordnungsbehörden tätig werden müssten. Sogenannte „Bürgerwehren“ müssten frühzeitig unterbunden wären, damit andere das Vorhaben nicht kopieren könnten. Man dürfe der NPD aber nicht auf den Leim gehen, sagte Schreiber. In der neu-rechten Szene habe die Partei keine Bedeutung mehr. Die NPD sei „ein politischer Koma-Patient“.

Aufrufe zu Bürgerwehren fanden bisher kaum Resonanz

Die Parteifunktionäre, die in dem NPD-Video auftreten, sind den Sicherheitsbehörden bekannt. Mindestens zwei sind einschlägig vorbestraft. Der einstige Berliner NPD-Landesvorsitzende Sebastian Schmidtke wurde beispielsweise wegen Volksverhetzung verurteilt.

Die S-Bahn hatte sich bereits am Montag von dem NPD-Video distanziert. In den Bahnhöfen und Zügen patrouillierten 750 Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn. „Sie schützen alle Fahrgäste, gleich welcher Herkunft“, sagte ein Bahn-Sprecher. Die S-Bahn Berlin positioniere sich „ausdrücklich gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung und Gewalt“. Den Hinweisen auf die „Streifen“ gingen die DB Sicherheit sowie die Bundespolizei konsequent nach. Bislang seien aber keine Personen, die sich als NPD-Streife ausgeben, tatsächlich in unseren Zügen angetroffen worden.

Aus Sicherheitskreisen hieß es, die NPD habe angesichts ihrer schwindenden Bedeutung mit der Aktion vor allem Aufmerksamkeit erzielen wollen. In der Vergangenheit hätten ähnliche Aufrufe für sogenannte „Bürgerwehren“ kaum Resonanz gefunden.

Mehr zum Thema:

Bürgerwehren: Was die „Hilfspolizisten“ so gefährlich macht

Berliner Senat will Gründung von Bürgerwehren verhindern

Terrorverdacht gegen rechte Bürgerwehr aus Freital