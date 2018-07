Berlin bekommt mehr Ladezonen für Lkw

Berlin. Der rot-rot-grüne Senat hat sich bislang vor allem um den Radverkehr gekümmert, nun will er auch mehr für den Wirtschaftsverkehr tun. In Abstimmung mit Unternehmen, Wirtschaftskammern und -verbänden hat Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) erste Maßnahmen für Baufirmen, Handwerksbetriebe und Lieferdienste der Stadt erarbeiten lassen. Das sogenannte inte­grierte Wirtschaftsverkehrskonzept soll 2019 als Teil des Berliner Mobilitätsgesetzes verabschiedet werden.

In einem ersten Entwurf, der der Berliner Morgenpost vorliegt, wird eine Fülle an Vorhaben genannt. Allgemeines Ziel ist, den Wirtschaftsverkehr bei sämtlichen Infrastrukturmaßnahmen zu berücksichtigen. Diese sollen so koordiniert werden, dass die Unternehmen auf den Straßen „möglichst wenig beeinträchtigt“ und Synergieeffekte geschaffen werden.

Beispiel: Werden Straßen wegen Veranstaltungen oder Sanierungsarbeiten gesperrt, sollen Entsorgungs- und Reinigungsbetriebe dort ihre Arbeit auf Flächen verrichten, auf die sie sonst nur schwer hinkommen würden – etwa auf Parkstreifen. Ebenfalls geplant ist eine „gemeinsame Plattform für wirtschaftsverkehrsrelevante Daten“, wie es im Entwurf heißt. Dabei sollen folgende Informationen aus dem Straßennetz zur Verfügung stehen: das tageszeitabhängige Verkehrsaufkommen und die aktuelle Verkehrslage, der bereits vorhandene Baustellenatlas, Sperrungen und Einschränkungen durch Großveranstaltungen oder Demonstrationen, Angaben zum Straßenraum wie etwa die Breite der Fahrbahn oder deren Belastbarkeit, etwa bei Brücken. Ziel ist, dass die Betriebe ihre Routen besser planen können, was zu weniger Staus und in der Folge zu weniger Ausstoß von Schadstoffen führen soll.

Ladezonen sollen stärker kontrolliert werden

Weiteres Ziel ist die Einrichtung neuer Ladezonen, die bereits bei der Planung neuer Straßenbereiche oder Stadtquartiere berücksichtigt werden sollen. Sensoren sollen die Belegung und Auslastung der Flächen erfassen, damit es dort nicht zu Verkehrsstaus kommt. Vor allem soll stärker kontrolliert werden, ob die Zonen auch tatsächlich von anderen Verkehrsteilnehmern frei gehalten werden. Dies scheint Rot-Rot-Grün besonders wichtig zu sein. Denn bereits jetzt gibt es Ladezonen in der Stadt, die zu bestimmten Uhrzeiten genutzt werden dürfen. Allerdings sind sie oft zugeparkt.

Die Verkehrsverwaltung will auch Flächen für Güterverkehrszentren und sogenannte Mikrodepots sichern, von wo aus Lieferungen per Lastenrad zum Kunden geliefert werden. Eine Herausforderung hat Senatorin Günther dabei erkannt: Es braucht Akzeptanz bei Anwohnern und Gewerbetreibenden, wenn beispielsweise für neue Logistikzentren Parkplätze wegfallen. Wie diese Akzeptanz erreicht werden soll, ist aber unklar. Ebenso wenig, wie man Areale „trotz steigender Flächenkonkurrenz“ frei halten will. Ein weiteres Vorhaben ist, die Ver- und Entsorgungszeiten, etwa die Müllabholung durch die Berliner Stadtreinigung (BSR), zeitlich auszuweiten, um so den Verkehr in den Bezirken zu entzerren.

Ferner ist geplant, die Forschung zum Wirtschaftsverkehr zu unterstützen. Wissenschaftliche Studien sollen „wenn möglich auf den regionalen Erkenntnisbedarf abgestimmt sein“, heißt es. Hierfür will die Senatsverkehrsverwaltung eine „Liste mit dringlichen Forschungsfeldern“ erstellen und entsprechende Studien oder Projekte begleiten. Außerdem soll der Dialog mit den Akteuren der Berliner Wirtschaft fortgeführt werden – etwa über eine digitale Plattform. Und noch etwas hat sich die grüne Verkehrssenatorin vorgenommen: Die Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs soll künftig stärker gegenüber den Berlinern kommuniziert werden. Denn die Zeit drängt. Im Ende Juni verabschiedeten Mobilitätsgesetz wurden zunächst nur Verbesserungen für Radfahrer und den öffentlichen Nahverkehr festgeschrieben, was für heftige Kritik seitens der Unternehmen gesorgt hatte.

Die Wirtschaftsverbände nehmen die ersten Ideen für ein Wirtschaftsverkehrskonzept wohlwollend zur Kenntnis, es brauche aber mehr Verbindlichkeit, sagt Christian Amsinck, Geschäftsführer der Unternehmens-verbände Berlin-Brandenburg (UVB). Denn derzeit soll das Wirtschaftsverkehrskonzept lediglich in den allgemeinen Teil des Mobilitätsgesetzes fließen, ob und wie die Maßnahmen dann rechtlich bindend werden, ist ungewiss. Amsinck fordert „mehr Tempo“, damit Berlin beim Thema Wirtschaftsverkehr zum Vorreiter werden könne.