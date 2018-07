Berliner Flughäfen bekommen neuen Betriebsleiter

Der Flughafenexperte Patrick Muller soll neuer Betriebsleiter der Airports in Schönefeld und Tegel werden.

Berlin. Der Flughafenexperte Patrick Muller soll neuer Betriebsleiter der Berliner Flughäfen werden, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Muller bringe vielfältige, auch internationale Erfahrungen beim Bau und Betrieb von Flughäfen mit, heißt es aus Gesellschafterkreisen. Er ist als selbständiger Berater tätig und soll den Posten in Berlin am 1. August antreten, sofern der Flughafen-Aufsichtsrat dem Personalvorschlag von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup an diesem Freitag zustimmt.

Die Aufgabe des Betriebsleiters wird es sein, den Flughafenbetrieb von Tegel und Schönefeld sicher zu stellen. Er muss auch dafür sorgen, dass der Umzug an den künftigen Hauptstadtflughafen BER zur geplanten Eröffnung im Oktober 2020 klappt. Der bisherige langjährige Betriebsleiter Elmar Kleinert wechselte als Geschäftsführer zum Flughafen nach Bremen. Nach Morgenpost-Recherchen soll Muller einen unbefristeten Vertrag erhalten.

Mehr zum Thema:

Offenbar Zweifel am BER-Eröffnungstermin 2020

Der BER könnte auch nach Eröffnung noch Steuergeld kosten

Bund unterstützt Scheuer-Vorschlag zu Tegel nicht