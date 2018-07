Die Ringbahn S42 am Bahnhof Südkreuz. Im Falle einer Verspätung könnte sie künftig einfach durchfahren (Archivbild)

Ab Ende Juli will die S-Bahn bei Verspätungen Züge einzelne Halte ausfallen lassen. Die Pläne dürften nicht alle Fahrgäste freuen.

Pilotversuch S-Bahn will Ringbahnzüge bei Verspätungen durchfahren lassen

Die S-Bahn Berlin plant, dass verspätete Züge bei einzelnen Stationen künftig durchfahren können. Das bestätigte S-Bahn-Chef Peter Buchner am Dienstag der Berliner Morgenpost. Mit dem Durchfahren von Bahnhöfen ohne Halt sollen die Züge Zeit aufholen, um den regulären Fahrplan wieder einzuhalten.

Ein entsprechender Pilotversuch soll laut Buchner Ende Juli auf der Ringbahn gestartet werden - ohne zeitliche Begrenzung. Dieser Versuch ist Teil eines Qualitätsprogramms, das die S-Bahn am kommenden Mittwoch vorstellen will. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Vorbild ist die S-Bahn München, die das Durchfahren bei Verspätungen schon länger praktiziert. Der Pilotversuch in Berlin soll nach Informationen der Berliner Morgenpost zunächst auf den südwestlichen Ringbahn-Abschnitt begrenzt werden. Betroffen sind dann Stationen wie Halensee, Hohenzollerndamm und Heidelberger Platz.

Reisende sollen über Durchsagen der Triebfahrzeugführer vorab informiert werden, wenn ein Zug nicht an einem bestimmten Bahnhof hält. Sie haben dann die Möglichkeit, an der nächsten Station auszusteigen und auf den nächsten Zug zu warten oder weiterzufahren und dann mit dem nächsten Zug zur Station zurückzufahren.

Zu der geplanten Qualitätsoffensive gehört auch, dass an Stationen mit besonders vielen ein- und aussteigenden Fahrgästen, wie zum Beispiel dem Alexanderplatz, alle Türen automatisch öffnen, statt wie bisher auf Knopfdruck einzelner Fahrgäste.

Die S-Bahn muss pünktlicher werden

Im Alltag dürfte das Durchfahren allerdings auf gemischte Reaktionen treffen. Zwar holen Fahrgäste, die sich in einem verspäteten Zug befinden, möglicherweise Zeit auf. Für andere gibt es jedoch zusätzliche Unannehmlichkeiten, sollte ihr geplanter Halt ausfallen. Ärgern dürften sich auch wartende Fahrgäste an Bahnhöfen, an denen die S-Bahn nicht hält.

Die S-Bahn verfehlt seit Jahren das mit den Ländern Berlin und Brandenburg vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsziel von mindestens 96 Prozent. Vor allem die Ringbahn gilt als störanfällig, da dort kleinste Probleme im Betriebsablauf den gesamten Tag über für Verspätungen sorgen können.