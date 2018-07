Classic Open Air: Exklusiver Blick hinter die Bühne

Zehn Morgenpost-Leser konnten sich am Sonntagabend vor dem Konzert beim Classic Open Air umsehen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Berlin. „Ich habe noch nie was gewonnen. Als der Anruf kam, war ich ganz platt“, sagt die 76 Jahre alte Barbara Tessars-Eckle und lacht. Sie und ihre Schwiegertochter Jesysca aus Steglitz gehören zu den zehn glücklichen Morgenpost-Lesern, die am Sonntagabend einen Blick hinter die Kulissen des Classic Open Airs am Gendarmenmarkt werfen konnten.

Anlässlich des 120. Geburtstags der Berliner Morgenpost wurden fünf mal zwei VIP-Freikarten zu „Vier Pianisten – Ein Konzert“ mit Joja Wendt, Sebastian Knauer, Axel Zwingenberger und Martin Tingvall verlost. „Ich liebe Klaviermusik und wollte eigentlich schon im vergangenen Jahr hierher kommen“, so Tessars-Eckle weiter. Damals habe eine Verletzung die Pläne vereitelt.

Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit Festivaldirektor Gerhard Kämpfe und dem geschäftsführenden Gesellschafter Mario Hempel im Vorfeld des Konzerts. „Ich freue mich sehr, dass die Gäste der Morgenpost hier bei uns sind und hoffe, dass sie einen tollen Konzertabend haben“, so Kämpfe.

Sabine und Manfred Gärtner haben nicht nur die VIP-Tickets für das Konzert gewonnen, sondern auch noch eine Übernachtung im Titanic-Hotel am Gendarmenmarkt.

Foto: Anikka Bauer

Während der Klavierstimmer auf der Bühne die letzten Vorbereitungen trifft, führen die beiden Verantwortlichen die Gewinner über das noch leere Gelände. Insbesondere der Direktor bringt sie dabei immer wieder mit Anekdoten aus den vergangenen 26 Jahren zum Lachen.

So konnte er für das erste Festival 1992 niemand geringeren als Startenor José Carreras gewinnen. Und dieser habe dann eine 70-minütige Zugabe gesungen. Daher beschwerte sich das benachbarte, nur kurz zuvor wiedereröffnete Restaurant Borchardt über die leer bleibenden Tische.

Ein anderes Mal hätte der Lärm einer 24-Stunden-Baustelle in direkter Nachbarschaft fast zur Absage des Festivals geführt. Lange Verhandlungen mit den Bauarbeitern sei nötig gewesen. Für Erheiterung sorgt Kämpfe als er erzählt, wie er einmal mit total zerrissener Hose auf die Bühne musste. Denn bei der Begrüßung ranghoher Politiker sei er am Zaun des Schillerdenkmals vor der Bühne hängen geblieben. Hose wechseln ging nicht mehr.

Aufwand und Herausforderungen bei der Organisation

Aber Kämpfe und Hempel erklären den Lesern auch, mit welchem Aufwand und welchen Herausforderungen die Organisation des Festivals verbunden ist. Kämpfe zeichnet dabei vor allem für das Programm verantwortlich. Er fragt die Künstler an, von denen jedes Jahr mit Orchestern rund 1000 auf der Bühne stehen. 200 Mitarbeiter kümmern sich dazu um den reibungslosen Ablauf. Das koste vor allem Geld, das mit den Tickets allein nicht wieder einzuspielen sei. Daher sei Sponsoring umso wichtiger, wofür Hempel verantwortlich zeichnet. Allein die Kosten ohne Künstlergagen würden 650.000 Euro betragen.

Festivalleiter Gerhard Kämpfe (M.) erklärt den Lesern die umfangreichen Vorbereitungen auf das Open-Air-Spektakel und erzählt noch einige Anekdoten aus den vergangenen Jahren.

Foto: Anikka Bauer

Nach den Ausführungen der Verantwortlichen geht es für sie weiter ins VIP-Zelt, wo ein Büfett für sie bereitsteht. Dort stärken sie sich, bevor sie anschließend auf besten Plätzen dem Konzert lauschen können.

Während es für die meisten Gewinner später wieder nach Hause geht, gibt es für Sabine und Manfred Gärtner danach noch Champagner. Denn das Ehepaar aus Friedenau kann sich neben den VIP-Tickets über eine Nacht in der Junior-Suite in der sechsten Etage des Titanic-Hotels am Gendarmenmarkt freuen.

„Von dort haben wir einen tollen Blick auf den Berliner Dom, den Alexanderplatz und den Fernsehturm“, schwärmt Manfred Gärtner. „Das ist praktisch unser Urlaubsbeginn“, ergänzt seine Ehefrau. Denn im Anschluss haben sie eine einwöchige Donau-Kreuzfahrt geplant. „Jetzt freuen wir uns aber erst mal auf die Musik.“

